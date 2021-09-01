Şevval Sam'dan Yasak Elma Paylaşımı!

Fox TV ekranlarında uzun süredir devam eden ve seyirci karşısına çıkarak yeni bölümlerini sergileyen Yasak Elma isimli televizyon dizisi ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Başarılı proje Yasak Elma'nın yeni sezon için çekimlere başladığı öğrenilirken dizide Ender karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şevval Sam da sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.

Peki başarılı oyuncu Şevval Sam'ın Yasak Elma paylaşımında neler oldu? Sizler için Yasak Elma isimli sevilen televizyon dizisi projesinde Ender karakterine hayat veren ünlü isim Şevval Sam'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilgili detaylı bilgileri haberimizin devamında yazdık.

Setten ilk kareyi takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu Şevval Sam, izleyici kitlesinin heyecanlanmasını sağladı ve yeni bölüm merak içerisinde beklenildi. Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Şevval Sam'ın yanı sıra Eda Ece ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı ünlü oyuncular da bulunuyor.

5. yeni sezonu ile ekranlara dönmek için hazırlıklarını sürdüren dizi Yasak Elma'nın Eylül ayında yayın hayatına başlaması da planlanmakta. Dizi setinde çalışmalar devam ederken izleyiciler de projenin yeni bölümünü izlemek istiyor.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı story ile projenin çekimlerinin başladığını takipçilerinin bilgisine sunan ünlü oyuncu Şevval Sam, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yasak Elma dizisinde Caner karakterini canlandıran Barış Aytaç ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, kardeşini çok özlediğini de belirtti.

“Ender geri döndü” şeklinde bir yazı ile paylaşım da gerçekleştiren ünlü isim, setten paylaştığı fotoğraflar ile seyircilerini ve sevenlerini heyecanlandırdı. Farklı senaryosu ile maceradan maceraya koşan projenin her zaman olduğu gibi yine çok konuşulacağı hakkında yorumlar yapıldı. Projenin yeni sezonunda Biran Damla Yılmaz, Yasmin Erbil ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı 3 oyuncu da kadroya dahil oldu.