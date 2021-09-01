Camdaki Kız 2. Sezon Gelişmeleri! Hayri Karakteri Belli Oldu

Çarpıcı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile Kanal D ekranlarının en başarılı dizileri arasında yer alan Camdaki Kız’da büyük problemin çözüldüğü bilgisine ulaşıldı. Hayri karakterine hangi oyuncunun hayat vereceği seyirci kitlesi tarafından merak ediliyor ve konu hakkında çok çeşitli yorumlar yapılıyordu.

Hayri karakterine hayat verecek olan oyuncu sonunda belli oldu ve konu hakkında detaylar merak edildi. Karakter hakkında uzun süredir görüşme yapılan Cihangir Ceyhan'ın yapım ile anlaşma sağladığı bilgisine ulaşıldı.

Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinin ikinci sezonunda şoför Hayri karakterine hayat veren oyuncu, projede önemli bir yer edinecek. Burcu Biricik tarafından canlandırılan Nalan ise Hayri'nin kendisine gösterdiği ilgiden etkilenecek ve mutsuz giden evliliğini sonlandırma kararı alacak. Sedat ile evliliğini sonlandırması ardından Hayri'nin peşinden gidecek olan Nalan, onun kuması olmayı bile kabul edecek.

Annesi ve babası olarak tanıdığı dedesi ve anneannesi tarafından yalılarda pamuklara sarılarak büyüyen Nalan, eğitimsiz ve kaba bir adam olan Hayri'nin gecekondusunda çocukları ve 2 karısı ile birlikte yaşamaya başlayacak.

Projenin sezon finali bölümünde yalnızca ismi ve elleri görülen Hayri karakterini kimin canlandıracağı merak ediliyordu. Oyuncunun kim olacağına bir türlü karar verilmemiş ve 2. sezon çekimleri Hayri olmadan başlamıştı. Fakat Hayri sorununun çözümlendiği öğrenildi ve yapım şirketinin Cihangir Ceyhan ile anlaşma sağladığı bilgisine ulaşıldı.

Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan, son olarak Show TV ekranlarında izleyici kitlesi karşısına çıkan Alev Alev dizisinde rol almış ve sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni toplamıştı. Camdaki Kız’da Hayri'nin karısını oynayacak olan oyuncunun kim olacağı ise henüz belli değil ve bir açıklama da yapılmadı. Hayri karakterini oynayacak olan Cihangir Ceyhan'ın açıklaması ardından seyirci kitlesi Hayri'nin karısını da merak içerisinde bekliyor.