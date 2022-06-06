Şevval Sam Yasak Elma'dan Neden Ayrıldı, Perde Arkasında Ne Var?

Başarılı ve sevilen oyuncu Şevval Sam 6. sezon için hazırlıklar yapan Yasak Elma dizisinde yer almayacağı ile ilgili çıkan haberler ile gündemde yer aldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Dizi hakkında gelen son iddialar ve bilgiler bu yönde olurken dizi hakkında yaşanacak olan gelişmelerde merak edildi. Ünlü oyuncu Şevval Sam, daha önce yapmış olduğu açıklamada Yasak Elma dizisinin 6. sezonunda da yer alacağı yönünde ifadeler kullanarak o yönde bir izlenim oluşturmuştu. Fakat Şevval Sam’ın çok yorulduğu da bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

5 sezon boyunca Yasak Elma dizisinde yoğun bir tempoda çalışan Şevval Sam konser maratonuna da ara vermemiş ve sıkı bir çalışma dönemi izlemişti. Şevval Sam kış aylarında özellikle çok yorulmuş ve müzik çalışmalarına da ara vermemesi sebebiyle problemler yaşamıştı. Yaz aylarında da konser takvimini ara vermeyecek olan ünlü oyuncunun 6. sezonda Yasak Elma dizisinin kadrosunda yer alıp almayacağı hakkında araştırmalar gerçekleştirdi.

Yasak Elma dizisi hakkında meydana gelen gelişmeler ünlü oyuncunun Yasak Elma dizisini bırakmak istediğini gösterirken konunun arka planı da öğrenildi. Oyuncu geçtiğimiz sene Haziran ayında yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekmiş ve Yasak Elma dizisinde yaşlanmak istemediğini belirtmişti. Proje 6. sezonda da devam edecek olsa bile oyuncu artık projenin kendisine pek bir katkısının olmadığını gördüğü ve yorulduğu için Yasak Elma dizisine devam etmek istemedi.

Geçtiğimiz sezonda diziye Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade veda etmiş fakat projede olumsuz bir etki görülmemişti. Yeni sezonda senaristlerin çok iyi bir hikaye kurgusu oluşturması ve yeni oyuncuların diziye katılması ile birlikte Ender karakterinin gitmesi de atlatılabilir olarak yorumlanıyor. Şevval Sam yaz aylarında konserlerine yoğunluk vermeye başlayacak ve müzik adımlarına daha güçlü bir şekilde atacak.