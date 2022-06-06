Domuz Bağı Nedir? 65 Yaşındaki Aysel Bozkurt Nasıl Öldürüldü?

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan olayda 65 yaşında olduğu öğrenilen Aysel Bozkurt isimli kadın evinde domuz bağı ile öldürülmüş bir şekilde bulunmuş ve konu hakkında detaylar araştırılmıştı. Polis ekipleri korkunç olay hakkında çalışma yaptı ve şüpheli bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Konu hakkında denilen bilgilere göre Bozkurt'un da bir kişiyi daha önce arkadaşıyla beraber domuz bağı ile öldürdüğü ve pandemi sürecinde cezaevinden izinli olarak çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Olay Fırın sokakta yer alan üç katlı bir apartmanın 3. katında meydana gelmişti ve insanın kanını donduran bir vahşet yaşanmıştı. 65 yaşındaki Aysel Bozkurt isimli arkadaşına ulaşamayan Beren B. isimli kadın çareyi arkadaşının evine gitmekte bulmuştu.

Kadını yerde ayakları ve elleri bağlı bir şekilde yatar halde gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi ve olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi ve 65 yaşındaki kadının bedeni üzerinde gerçekleşen incelemeler sonucunda Bozkurt’un yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı. Cinayet hakkında polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlatırken konu hakkında detaylar da merak konusu oldu.

Bozkurt'un yaklaşık olarak 15 yıl önce beraber yaşadığı Mehmet S. ile beraber bir kişiyi domuz bağı ile öldürdüğü ve daha sonra yakalanarak cezaevinde kaldığı bilgisine ulaşıldı. Yaklaşık olarak 2.5 sene önce ise Bozkurt'un pandemi sebebiyle tahliye olduğu yönünde bilgilere ulaşıldı.

13 sene boyunca cezaevinde kalan Aysel Bozkurt'un olayın yaşandığı günde geçmişte beraber cinayet işlediği arkadaşları Eyüp K., Sait K. ve Mehmet S. ile evine gittiği ve arkadaşlarının daha önceden yapmış olduğu plan ile Bozkurt'u boğarak öldürdüğü bilgilerine ulaşıldı. Bozkurt'u boğarak öldüren arkadaşları daha sonra 65 yaşındaki kadının ellerini ve ayaklarını arkadan bağlayarak cep telefonunu da çalarak evden ayrıldı.