Şevval Sam: Yasak Elma'da Yaşlanmak İstemiyorum

Yasak Elma isimli uzun soluklu televizyon dizisi projesi 2021 senesinin yaz aylarının başında 4. sezon finalini gerçekleştirmiş ve 5. sezon kararı alarak hayranlarını mutlu etmişti. Seyirci kitlesi söz konusu bu kararın alınmasında büyük bir baskı göstermiş ve projeyi çok sevdiklerini belirtmişti. 5. sezonda devam eden Yasak Elma isimli uzun soluklu dizi iyi reytingler alarak yayın hayatına devam ediyor. O günlerde ünlü oyuncu Şevval Sam, bir açıklamada bulunmuş seyirci kitlesinin çok istemesi sebebi ile Yasak Elma dizisinin 5. sezonunu yaptıklarını belirtirken Yasak Elma setinde yaşamak istemediğini de söylemişti. Bu şekilde ünlü oyuncu dizi setinde çok fazla kalmak istemediğini paylaşmış ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu.

Dizinin en önemli karakterleri arasında bulunan Ender’e hayat veren ünlü oyuncu Şevval Sam arkadaşı Eda Ece ile beraber hikayenin bel kemiğini oluşturarak seyirci karşısına çıkıyor. Yaz dönemi için konser maratonuna hazırlanmakta olan başarılı isim, oyunculuk da yaparak sevenleri ile buluşuyor. Şarkıcılık ile oyunculuğu beraber yürüten ünlü oyuncu, Yasak Elma dizisinin yeni sezonu hakkında önemli bilgileri paylaştı ve dikkatleri üzerine çekti.

Her yeni bölümde sürprizleri içerisinde bulunduran dizinin yeni sezonunda ne olacağını kendisinin de bilmediğini belirten başarılı oyuncu Şevval Sam, dizinin 6. sezon hazırlıklarının yapıldığını da ifade etti. Oyuncunun dizinin 6. sezonunda yer alıp almayacağı ise henüz kesin değil fakat Şevval Sam olumsuz bir açıklamada bulunmadı. Yeni sezon için istekli bir görünüm sergileyen ünlü oyuncu, hikayede çok önemli bir karakteri canlandırıyor.

Söz konusu proje 13 Haziran tarihinde 5. sezonu tamamlayacak ve dizinin yeni sezonunda tekrardan büyük bir değişim meydana gelecek. Yaz döneminin yaklaşması ile beraber dizi hakkında pek çok önemli gelişmelerin yaşanacağının sinyalleri de verilmiş oldu.