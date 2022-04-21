PTT Üzerinden Nakit İsteyenlere Hemen Ödeme! 10.000 TL Nakit Alacaksınız!

Ptt üzerinden acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için başlatılan 10 bin TL nakit kampanyası bayrama kadar devam edecek. Ptt üzerinden başvuru yaparak, işlem yapacak olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç alabilecekleri bu nakit kampanyalarına katılabilmeleri için başvurularını hemen yapmaları gerekiyor.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin 36 ay vadeye kadar bu banka üzerinden aktif banka aracılığı ile nakit kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız hemen sizlerde 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz PTT Aktif Bank, n-olay kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Ptt Aktif Bank, ne kolay kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra kredi puanı düşük olsa bile istedikleri zaman kredi onayı alabiliyorlar.

Ptt üzerinden başlatılan bu kampanyada başvuru yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek hemen işlemlerini gerçekleştiriyor ve size en yakın PTT şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu nakit kampanyasına katılacak olan vatandaşlar hemen işlemlerini gerçekleştirerek kredi kullanabileceklerdir.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak için cep telefonu üzerinden SMS atacak olan vatandaşlar da ücretli bir mesaj atarak bu bankadan kredi onayı alıp alamadıklarına görebiliyorlar.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderirseniz PTT üzerinden aktif Bank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. Yapılacak olan başvuru sonrasında kredi onay alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden hemen işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ptt Aktif Bank üzerinden cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi onayı aldıysanız banka şubelerine gitmeden kredi kullanmak isteyen kişiler, ev adreslerinde veya iş adreslerinde bu ödemelere hemen alabiliyor.