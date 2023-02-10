Şevval Sam Kariyerinde Dopdolu Günler Yaşıyor!

Konserleri ve Yasak Elma Harika İlerliyor! Pazartesi gecesinin ve Fox TV ekranlarının sevilen yapımı Yasak Elma altıncı sezonda da başarılı bölümlere imza atıyor. Hayranların yen bölümü iple çektiği harika dizi, çetrefilli bölümleri ile hayranlarının gönlüne taht kuruyor.

Başrol oyuncusu ve Ender karakteri ile çok sevilen Şevval Sam, müzik hayatına da hızla devam ediyor. Haftanın 4 günü sette olan güzel oyuncu, 3 gün içinde konser yapıyor. Boş zamanı olmayan ve yoğun olarak çalışan Şevval Sam, harika şekilde kariyerine devam ediyor.

Dopdolu bir kariyer yapan Şevval Sam, konser ve dizideki başarısı ile hayranlarını çok mutlu ediyor. Hayran kitlesi yoğun ve yaptığı her iş çok beğeniliyor.

Şevval Sam, Yasak Elma dizisine son iki sezon boyunca izleyicilerin onu çok istemesi sonunda kalmıştı. Altıncı sezon sonrası ise bu kararının değişeceği ve Yasak Elma setinden çekileceği düşünülüyor.

Bu düşünceye sahip olan güzel oyuncu kariyerine Yasak Elma olmadan mı devam edecek? Yoğun olarak çekilen diziden ayrı konser hayatına devam etmek istediği biliniyor. Fakat hayranları onu bırakmaya niyetli değil!

Yasak Elma Dizisinin Bir Diğer Güzel Oyuncusu

Eda Ece, geçen günlerde bir açıklamasında bu sezon sonu için final olacağını bilgilendirmişti. Yasak Elma hayranları bu açıklama sonrasında ise dizi için vedanın yaklaştığını düşündü. Şevval Sam ise, bu yoğun tempoda enerjisinin olduğunu ve bundan çok ama çok mutlu olduğunu paylaştı.

Güzel oyuncu; “Sevdiğim işi severek yapıyorum. Çok yoğun bir istek olduğu için geri çevirmek istemiyorum. Bu yoğunluğa enerjim halen varken, yapabildiğim kadar işimi yapayım” diye açıklama yaptı.

Müzikte ve oyunculukta kariyerine son hızla devam etmek isteyen oyuncu, Yasak Elma projesinden ayrı Netflix için yapılan bir diziye de konuk oyuncu olmuştu.

2023 senesinde Disney Plus için hazırlanan bir yapımda konuk oyuncu olarak hayranlarının karşısında olacak. Şevval Sam, “Farklı karakterlerde yer almayı önemsiyorum. Yasak Elma bir konfor alanı, bu konuda neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Yasak Elma 'da olmak beni çok mutlu ediyor. 5 senede aile gibiyiz tüm ekiple” diye konuştu.

Yoğun bir tempo olmasına karşın müziğe ara vermek istemeyen ve bu konuda hayranlarının yüzünü güldüren Şevval Sam, bu tempoya devam edecek.