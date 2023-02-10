Faiz Oranları Düştü ve Duyuruldu: 3 Kamu Bankasından Düşük Faizli Nakit Kampanyası Başladı

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz oranlarının düştüğü açıklandı. 3 kamu bankası tarafından aynı anda yapılan açıklamada, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerle birlikte emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar, bu bankayı tercih ederek, düşük faizli kredi kullanabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirmeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusu yapılacak olan kişilerin bireysel kredi politikalarına uygun olması da bankalar tarafından istenmektedir.

Düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası...

Düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlar, daha kolay bir şekilde, masrafsız olarak kredi ödemeleri alabiliyorlar. Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara internet bankacılığı ve internet şubesi üzerinden gerçekleştirilen tüm kredi başvurularında 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz, masrafsız kefilsiz ve imza atmadan ve aynı zamanda da şubelere gitmeden kredi ödemesi yapılıyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank üzerinden kredi başvurunuzu yapmak istiyorsanız ve bu banka hesabınızın olmaması durumunda ise şubelere giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte kredi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla kredi verecek olan bu üç banka devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi ödemesi vermektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş hesabınız üzerinden kredi almak istiyorsanız, maaş müşterisi olmanız durumunda bu bankalardan kredi alabilirsin.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 1.39 ve 1.69 faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlamaktadır. borç kapatma kredilerinde daha yüksek kredi limitlerinde işlem yapacak olan kişilerde, kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanırlar.