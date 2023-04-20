Şevket Çoruh Bu Sefer Karşımızda  Bir Suçlu Karakteri Canlandırıyor

Türk televizyon tarihine geçen uzun soluklu dizi Arka Sokaklar, 16 sezon boyunca izleyicileri merakta bıraktı. Dizide Komutan Mesut rolüyle ünlenen Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu ile ekrana dönüyor. Başarılı bir Netflix dizisi olan Sıcak Kafa'da da rol alan Çoruh, yeni dizide İskender karakterini canlandırıyor; oyuncuya göre İskender karakteri kendisini heyecanlandırıyor ve farklı bir karakter tipi

Polis Memurundan Azılı Bir Suçluya Dönüştü

Arka Sokaklar'da 16 sezon boyunca suçlularla adalet için savaşan Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu'nda kötü adamı canlandırıyor. İsko lakaplı karakterin kültürel kodları ve farklılıkları izleyicileri şaşırtacağa benziyor. İsko karakteri üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığını ve karakterin psikolojisini anlamak için çabalarını sürdürdüğünü söyleyen Çoruh; İsko'nun kendine has bir kişiliği olduğuna ve izleyicinin asla unutamayacağı bir karakter olduğunu söylüyor.

Şefket Çoruh'un yanı sıra Onur Tuna, Burak Sevinci, Hakan Bilgin ve Seley Gözlar gibi sevilen oyuncular da yer alıyor. Dizi, heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek gibi görünüyor. Şevket Çoruh bu yeni projede farklı karakterleri canlandırmak için hazırlıklarını tamamladı. İsko karakterinin izleyici tarafından nasıl karşılanacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Dedi

Şevket Çoruh Tetikçinin Oğlu Benim İçin İlgi Çekici Bir Dizi

Şevket Çoruh'un İsko karakteriyle diziye katılması izleyiciler arasında tutulup tutulmayacağı söz konusu oldu. Uzun yıllardır televizyonda boy gösteren ve ağırlıklı olarak Arka Sokaklar'daki performansıyla hatırlanan oyuncunun farklı bir rolle izleyici karşısına çıkacak olması merak uyandırdı. Bu Dizide, suç dünyasında geçen hikâyesi nedeniyle oldukça ilgi çeker mi sizce? Oyuncunun bu karakter için çeşitli hazırlık süreçlerinden geçtiği ve performansının etkileyici olduğu söyleniyor.

Şevket Çoruh, İsko'nun karakterinin kendisi için tamamen farklı ve ilginç olduğunu söyledi. Yıllardır izleyiciye Mesut Özkes olarak sunulan oyuncunun Criminal bir karakteri canlandırıyor olması diziye farklı bir renk katacak gibi görünüyor., son dönemde artan yerli dizi trendine katkıda bulunan Netflix yayınlanan yerli bir dizi. Tetikçinin Oğlu izleyicileri yeraltı suç dünyasındaki karmaşık ilişkilere, entrikalara ve güç mücadelelerine odaklanan heyecan dolu bir maceraya çıkaracak.

Şevket Çoruh tarafından canlandırılan İsko, bu maceranın önemli bir parçası olacak. Yıllar boyunca televizyonda yer alan ve çeşitli karakterlere hayat veren aktörün şimdi de yeraltı dünyasından bir karakteri canlandırması izleyicilerin ilgisini bakalım çekecek mi?