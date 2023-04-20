Dünya Rekoru Kırıldı! İspanyol Dağcı Beatriz Flamini Deney İçin Bir Mağarada 500 Gün Kaldı

İspanyol dağcı Beatriz Flamini bir mağarada 500 gün geçirerek dünya rekoru kırdı. Mağaraya girdiğinde 48 yaşında olan Flamini, 60 gününü okuyarak, egzersiz yaparak ve yün şapka örerek geçirdi. Bilim insanları tarafından izlenen ve kaydedilen deneyin amacı, sosyal izolasyonun ve yönelim kaybının insanların zaman algısı üzerindeki etkilerini incelemekti.

Mağarada Halüsinasyonlar Gördü

Flamini mağarada zaman algısını kaybettiğini ve günleri saymayı bıraktığını söyledi. Teknik zorluklar nedeniyle Flamini sekiz gün boyunca mağaradan ayrılmak zorunda kaldı ve mağaraya dönmeden önce bir çadırda izole bir şekilde zaman geçirdi. Flamini deney süresince kimseyle temas kurmadı ve banyo yapmadı. Kendisinden başka kimseyle konuşmayan Flamini, işitsel halüsinasyonlar gördüğünü de söyledi. Bu eşsiz deneyin bilimsel sonuçları tamamı ileri günlerde açıklanacak.

Bu deneyin amacı, sosyal izolasyonun ruh sağlığı ve insanın zaman algısı üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Bir diğer husus uzun süreli izolasyonun insan psikolojisi ve davranışını nasıl etkilediğine dair iç görüler de sağlayabilir. Beatrice Flamini'nin deneyi aynı zamanda insanların doğaya ne kadar iyi direnebildiklerini, kendi başlarına ne kadar iyi hayatta kalabildiklerini ve zor koşullara ne kadar iyi uyum sağlayabildiklerini de gösteriyor.

Deneyden sonra Flamini'nin vücudunda meydana gelen değişiklikler de analiz edilecek. Bu husus da bu tür deneyler risksiz olamaz: uzun süreli izolasyon kişinin ruh sağlığına zarar verecektir. Bu nedenle, bu tür deneyler sıkı kurallar ve kontroller altında yapılmalıdır. Bu deneyden anladığımız kadarıyla, Beatrice Flamini'nin 500 gün boyunca bir mağarada izole edilmesi, insanın fiziksel ve zihinsel dayanıklılığı, zaman algısı ve sosyal izolasyonun etkileri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Ama böyle bir deneyin riskleri göz önünde bulundurulmalı ve sıkı kontrol altında yürütülmelidir.