Sevimli Niloya Karakteri Artık Sinemalarda...

Niloya öğrenmeye çok meraklı bir karakterdir. Çocukların ilgilendiği ailelerin de severek beğenerek tercih ettiği Niloya ilk sinema filmi ile çocuklara ve anne babalara yönelik olarak vizyona girecek ve Cuma günü sinema salonlarında izleyicileriyle buluşacak. 11 Kasım Cuma günü cgv Mars aracılığı ile Türkiye’de sinemaseverlerin hizmetine sunulan filmin galası Çarşamba günü Kalyon sinemalarında çok büyük bir ilgi ile yapıldı.

Niloya filminin organizasyon basın mensupları karşısında ise ekibe çok fazla soru yöneltildi. Arkın Aktaç’ın yönetmenliğini yaptığı Niloya filminde şu açıklamalar da bulunuyor: Uzun yıllardır çocukların sevgilisi olan Niloya karakterinin ilk sinema macerası olacak. Niloya’nın dünyasını ve arkadaşlarını beyazperdeye taşımaktan dolayı çok mutluyuz.

Minik Dostların Arkadaşı Niloya Beyaz Perdede

Niloya’nın sinema filmine geçmesi ile birlikte çocuklarda heyecanlı bekleyiş başladı. Senaristliğini Pervin Ata Mert’in yaptığı film çok konuşulacağı benziyor. Niloya’nın sevgi dolu ve eğlenceli bir dünyası olduğunu ve uzun yıllardan beri bizimle birlikte Hayat bulduğunu bu filmde ise önemli bir Sırrı paylaşacağını bildirdi. Bu yüzden minik dostların izlemesi gerektiğine değinen ünlü senarist Pervin atamert filmi çok dikkatli bir şekilde izlemelerini çocuklardan rica etti. Umarım herkese iyi gelir notuyla da iyi temennilerde bulundu.

Niloya Dünyası YouTube’dan Yayıldı

Kenan Gökduman Niloya’nın YouTube üzerinden çok fazla izlendiğini ve bugüne kadar 5 milyon aboneye ulaştıklarını bildirdi. Bu konumdan çok memnun olduklarını ve Türkiye’nin en büyük çocuk içeriklerinin üreticilerin arasında yer aldıklarını da gururla bildirdi. YouTube’dan çocukların yüreğine dokunduklarını ve 5 ayrı dilde de küçük dostlara yönelik olarak videolar hazırlandığını da dile getirdi. Niloya sevgisinin bitmek bilmeyen dostluk ve aile unsurlarının işlenen bir çizgi film olduğu biliniyordu.

Niloya’nın çizgi film içerisinde çok şanslı ve mutlu bir karakteri yansıttığı için sinema salonlarında da mutluluk yaşayacağı düşünülüyor. Yapımcıların Niloya’nın kırmış olduğu izlenme rekorlarına bir yenisini ekleyerek sinema filmi çekerek Niloya’nın başarısını taçlandırmak istediklerini dile getirdiler. Ara tatilde çocuklara bir hediye niteliğinde olacak bu film çocuklara mutluluk verecek ve devamını da getirileceği düşünülüyor.