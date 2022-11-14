QNB Finansbank, Yapı Kredi ve Garanti Bankası​​​​​​​ Uygun Faizli Kredi Dönemi Başlattı! Ödemeler Hemen Yapılacak!

Üç banka tarafından uygun faizli kredi dönemi başlatıldı. Ödemeler ise hemen yapılacak. QNB Finansbank, Yapı Kredi ve Garanti Bankası uygun faizli kredi dönemini başlattı. Her üç banka da ödemeyi hemen yapacak.

QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası, vatandaşlara 100 bin lira tutarlı 24 ay vadeli uygun faiz oranlı kredi dönemini başlatmış oldu. İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre her üç banka, ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları gerekir. Bankaların belirlediği kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar nakit ihtiyacı hissetmeleri durumunda başvurularını yapabilecek. Üç banka üzerinden dilendiği zaman kredi işlemi yaparak uygun faiz oranlı kredi kullanılabilecek.

Her üç banka üzerinden uygun faiz oranlı ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler başvurularını gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek. Cep telefonu üzerinde SMS atılarak bankadan alınabilecek kredi tutarı öğrenilebilir.

Başvuru İşlemleri

QNB Finansbank tarafından verilecek olan kredi için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabielceks

üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirmek için bankanın müşterisi olmanız gerekiyor. QNB Finansbank Mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen kredi onayı alabilir ve onaylanan bu tutarı hesabınıza yatırabilirsiniz. SMS ile bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise TC kimlik numaralarını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte bankadan kredi kullanabilmektedir.

Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak yazıldıktan sonra 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ise Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Yapılacak olan kredi başvurusu sonrasında onaylanan kredilerin yakın banka şubesinden kimlik ve gelir belgesiyle birlikte kullandırılmaktadır.

Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden işlemlerini internet sitesi üzerinden ve Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden 7 24 yapabilmektedir. Garanti bankası üzerinden yapılacak olan başvurularda başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde kredi işlem sonucu verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da hemen kullandırılacaktır. Garanti Bankası, resmi internet sitesine girerek güncel kredi, fail arandı, ondan yararlanabilir ve nekadar onay alacağınızı hemen görebilirsiniz.