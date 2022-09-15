Seversin Dizisi Başarısının Sırrı Belli Oldu! Kış Sezonunda da Devam Edecek

Gün değişikliğine gitmesi ile adından söz ettiren Seversin dizisi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yayın hayatına Çarşamba günlerinde yayınlanarak başlayan söz konusu televizyon dizisi projesi daha sonra pazartesi günlerine alındığını açıklamıştı. Kış sezonu başlamasına rağmen dizi projesinin yayından kaldırılmaması ve yeni bölümlerini yayınlamaya devam etmesi izleyici kitlesini mutlu eden bir gelişme oldu. Proje Kanal D'nin kendi yapım firması tarafından hazırlanması sebebiyle uygun maliyetli olurken dizinin başrollerinde ise Burak Yörük ile İlayda Alişan performans sergiliyor.

Dizide eğlenceli bir aşk hikayesi anlatılırken proje romantik komedi türünde izleyici ile buluşuyor. Geniş bir izleyici grubuna sahip olan dizi projesi Kanal D'nin tanıtımlarında kış sezonunda da devam edeceğini duyurdu. Bu olay da kanalın projeye destek vereceği olarak algılandı ve seyirci kitlesi yaşanan bu olay karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Romantik komedi türünde yayınlanan Senden Daha Güzel dizisinin yayından kaldırılacağı ve final yapacağının ortaya çıkması sonrasında Seversin dizisi hayranları tedirginlik yaşamıştı. Fakat Kanal D, Seversin dizisi için almış olduğu karar ile izleyici grubunu mutlu etti. Sizler için haberimizin devamında Burak Yörük ile İlayda Alişan'ın başrollerde yer aldığı Seversin isimli televizyon dizisi projesi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Katıldığı bir etkinlikte rol aldığı dizi Seversin hakkında konuşan ünlü oyuncu İlayda Alişan dizi projesinin kış sezonunda da yayın hayatına devam edeceğini açıkladı. Yaz döneminde sıklıkla çalıştığını ve dizi dışında bir şey yapmadığını ifade eden ünlü isim yaz dönemini sette geçirdiğini belirtti. Diğer taraftan bu durumdan rahatsız olmadığını açıklayan İlayda Alişan işin devam etmesinin önemli olduğunu da anlattı. Her zaman tatil yapabileceğini söyleyen ünlü oyuncu dizisine dört elle sarıldığını da bu şekilde gösterdi.

Ünlü oyuncu İlayda Alişan Seversin dizisi ile beraber kariyer hayatında dram projeleri ardından bir ilki gerçekleştirmiş oldu ve romantik komedi türündeki bir dizide yer alarak oyunculuk performansı sergiledi. Dram ağırlıklı diziler sonrasında ünlü oyuncuya eğlenceli bir dizi iyi geldi ve İlayda Alişan romantik komedi dizisinde de ne kadar güçlü bir oyunculuk performansı sergileyebileceğini gözler önüne serdi.

Genç oyuncu İlayda Alişan dizide partneri Burak Yörük ile çok iyi anlaştığını da ifade ederken rol arkadaşı ile tango dersleri aldıklarını da anlattı. Dizi projesinin ilerleyen bölümlerinde tango sahnesi çekeceklerini ve bu sebeple tango dersleri aldıklarını anlatan ünlü isim Burak Yörük ile çocukluk arkadaşı sayıldıklarını belirtirken aynı projede tesadüfen denk geldiklerini de açıkladı. İlayda Alişan bu sebeple çok mutlu ve keyifli olduğunu söyledi. Burak Yörük'ün çok iyi kalpli ve tatlı biri olduğunu ifade eden genç oyuncu partneri ile çok eskiden tanıştıklarını ve birbirleriyle çok iyi dost olduklarını da anlattı. Bu durum ise Seversin dizisinin gerçek başarısını ortaya çıkardı ve iki ünlü ismin ekran uyumu dikkat çekici nitelikte oldu.

Kış döneminde de ekran hayatına devam edeceği bilgisine ulaşılan Seversin dizisi bir yaz dizisi projesi olarak yayın hayatına başlamıştı. Sosyal medyada sıklıkla adından söz ettiren İlayda Alişan Seversin dizisiyle büyük başarılar elde etti.