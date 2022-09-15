Yazgı Dizisi Ne Zaman Başlayacak Oyuncuları Kimdir, Konusu Nedir?

Bir günlük dizi olarak TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yazgı dizisinin fragmanı yayınlandı ve izleyici kitlesi diziye karşı büyük bir ilgi gösterdi. Söz konusu dizi projesinin kısa süre içerisinde hafta içi her gün izleyici ile buluşacağı öğrenilirken Erkan Meriç'in ise projenin oyuncu kadrosunda yer alması dikkat çekici bir durum olarak değerlendirildi. Başrollerinde Yağmur Öztürk ile Erkan Meriç'in yer aldığı dizi projesinin yapımı Acun Medya tarafından üstleniyor. Geniş bir izleyici kitlesi TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanacak olan Yazgı isimli diziyi büyük bir merak ve heyecan içerisinde bekliyor.

Yönetmenliği Filiz Polat Turan ile Hakan Şahin tarafından üstlenilen dizi projesinin senaristliği ise geniş bir kadro tarafından ele alınıyor. Bu sebeple TV8 dizisinin senaryosu uzun ve güçlü olarak izleyici ile buluşacak. Sizler için haberimizin devamında Yazgı isimli televizyon dizisi projesi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık

Kısa süre içerisinde ekranlarda yeni bölümlerini izleyiciyle buluşturacak olan Yazgı dizisinin oyuncu kadrosunda ise Elvan Boran, Alper Türedi, Buket Dereoğlu, Ufuk Kaplan, Numan Çakır, Hülya Diken, Cem Bata, Ceren Yavuz, Melih Özkaya, Denisa Gültekin, Zeynep Utku, Cemal Gönen, Derya Kurtuluş Oktar, Halil İbrahim Yılmaz ve Yasemin Nur Öztürk gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor.

Dizi TV8 ekranlarında hafta içi gündüz saatlerinde izleyici karşısına çıkacak ve Yazgı ismi ile ekranlarda yayınlanacak. Diğer taraftan söz konusu dizi projesi Yazgı’nın yayın tarihi ve konusu hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Dizinin hikayesindeyse karakterler arasında var olan sınırların açığa çıkışı ve yaşanan çatışmalar konu edilecek. Pek çok kişinin ailesinden ve geçmişlerinden iz taşıyarak TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanacak olan Yazgı isimli günlük televizyon dizisi projesi izleyici grubu tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.