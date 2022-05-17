Sevda Erginci Yeni Proje Hazırlığı Yapıyor

Son zamanların en beğenilen ve takdir toplayan genç kadın oyuncuları arasında yer alan ünlü isim Sevda Erginci son olarak El Kızı dizisiyle ekranlarda yer almıştı. Bir Fox TV dizisi olarak yayın hayatına başlayan proje seyirci kitlesinden beklenen ilgiyi görememesi sebebiyle düşük reyting oranları elde etmiş ve daha sonra final yaparak yayın hayatını sonlandırmıştı.

Sevda Erginci ise son olarak El Kızı dizisinde başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkmıştı ve oyunculuk performansı sergilemişti. Yeni projesi merak konusu olan ünlü oyuncu Sevda Erginci hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı ve oyuncunun yeni dizisi ilgi çekti. Ünlü ismin geçtiğimiz aylarda Sev Yapım ile “Civan Mert" dizisi için görüşmelere başladığı öğrenilmiş ve konu hakkında verilen bilgilere göre dizinin kanal satışının yapılmaması sebebi ile projenin ertelendiği açıklanmış ve yaşanacak olan sonraki gelişmeler de merak konusu olmuştu.

Konu hakkında edinilen bilgilere göre dizinin kanalı belli oldu ve gazeteci Birsen Altuntaş Civan Mert isimli dizinin TRT’ye satıldığı yönünde bilgileri paylaştı. Yeni dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez Karapınar’ın üstleneceği öğrenilirken Pınar Kaya ile Burcu Yılmaz'ın diziyi yazdığı önünde bilgilere ulaşıldı. Ünlü oyuncu Sevda Erginci'nin partneri ve diğer rol arkadaşları ise henüz belli değil fakat kısa süre içerisinde konu hakkında net bir açıklama yapılması bekleniyor. Cast çalışmalarının tamamlanması ile birlikte proje çekimlerinin de yakında başlayacağı öğrenildi.

Genç oyuncu Sevda Erginci daha önce yeni bir dizi anlaşması yapmayı tercih etmemiş ve tercihini tiyatro sahnesinden yana kullanarak dikkat çekmişti. Anne isimli tiyatro oyununda rol alan Sevda Erginci Engin Hepileri, Doğa Halis ve Defne Kayalar ile beraber rol almıştı.

Bu defa yeni dizi hazırlığında olan Sevda Erginci bu haber ile sevenlerini mutlu etti ve dizinin yayın hayatına başlayacağı tarih merak konusu oldu.