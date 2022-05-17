Belçim Bilgin Kaza Geçirdi! Sağlık Durumu Nasıl, İyi Mi, Neyi Var?

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin geçtiğimiz ay Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken kaza geçirmiş ve bel bölgesinden darbe almıştı. Sağlık durumu hakkında önemli bilgileri sevenleri ile paylaşan başarılı oyuncu Belçim Bilgin açıklamaları ile dikkat çekti ve merak konusu oldu. Geçirmiş olduğu kaza sebebiyle sevenlerini üzüntüye boğan başarılı ve güzel oyuncu Belçim Bilgin sağlık durumunun nasıl olduğu hakkında detaylı bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı ve dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu Belçim Bilgin'in sağlık durumu ve nasıl hissettiği hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri sizler için haberimizin devamında yazdık.

Yaşanan olay sonrasında belinden sakatlanan ve bir süredir evinde rahatsızlık ile mücadele etmeye çalışan ünlü oyuncu Belçim Bilgin sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaştı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Takipçilerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile seslenen ünlü oyuncu Belçim Bilgin, yatağında bel korsesi ile poz verdi. Değişim, dengeyi bulma, faydasız olan her türlü şeye bir cesaret veda etme ve yeniden doğma zamanı şeklinde notlar yazan ünlü oyuncu düşüncelerini yapmış olduğu paylaşım aracılığıyla paylaştı. 7 Nisan tarihinde Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken kaza geçirdiğini açıklayan oyuncu, düşüncelerini yazdı ve sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Yaşamış olduğu bu dönemde anlaşılmayı bekleyen işaretler, bulması gereken sorular ve sürekli değişen bir ruh hali içerisinde olduğuna çıkan ünlü oyuncu Belçim Bilgin takipçilerine de güzel bir mesaj yazdı ve “Aldığınız nefes güzellikler getirsin” şeklinde bir not düştü. Geçtiğimiz ay geçirmiş olduğu kaza sebebi ile sevenlerini üzüntüye boğan ve bu üzücü gelişme ile gündemde yer alan Belçim Bilgin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım gerçekleştirerek adından söz ettirdi ve dikkatleri üzerine çekti.