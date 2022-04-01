Serkay Tütüncü Yeni Dizi Anlaşması Yaptı

Çok sevilen bir dizi olan Hayaller ve Hayatlar isimli proje Bein Connect platformunda yayınlanıyor ve izleyici kitlesi ile buluşuyor. Aybüke Pusat, Özge Gürel, Melisa Aslı Pamuk ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi birbirinden başarılı kadın oyuncuların yanı sıra Yusuf Çim, Ekin Mert Daymaz ve Serkay Tütüncü gibi ünlü isimler de dizinin kadrosunda bulunuyor. Son dönemin öne çıkan genç isimleri de dizide yer alırken projei hikayesi ile beğeni topluyor.

Kısa süre içerisinde seyirci kitlesinin ilgisini çeken ve büyük beğeni toplayan Hayaller ve Hayatlar dizisi hem Türkiye'de hem de yurtdışında beğenilen projeler arasında yer alıyor. Yurtdışında bulunan dizi hayranları tarafından da ilgi çeken bir yapım olan Hayaller ve Hayatlar dizisi yeni bölümlerini perşembe akşamlarında yayınlıyor. Bunun yanı sıra oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimlerin iş anlaşması yapmaya başlaması da dizi hakkında bazı ipuçlarını gözler önüne seriyor.

Söz konusu projenin ne kadar süreceğini merak eden izleyici grubu ünlü oyuncu Serkay Tütüncü'nün yeni dizi anlaşması yapması ile konu hakkında fikir sahibi oldu. Sevilen dizi Hayaller ve Hayatlar iş anlaşması yaptı ve ünlü isim Serkay Tütüncü da Kiracı projesinden gelen başrol teklifine olumlu yanıt verdi. Bu durum da dizinin kısa süre içerisinde çekimleri sonlandırabileceğini gösteren bir nokta oldu. Söz konusu projenin yayın hayatında ne kadar devam edeceği henüz belli olmadı fakat Serkay Tütüncü'nün Kiracı dizisi ile anlaşma yapması oyuncunun iki dizi seti arasında gidip geleceğini gösteriyor.

Serkay Tütüncü ve Dilan Çiçek Deniz ikilisi dizinin başrolünde yer alacak ve ikili ekran uyumları ile beğeni toplayacak. Başarılı oyuncu Serkay Tütüncü geçtiğimiz sezonda dram yapımı olan Masumiyet dizisinde güçlü bir performans sergilemiş ve alkış almıştı.