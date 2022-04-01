Kuzey Afrika'dan Çöl Tozu Geliyor! Kullanılan Maskelere Dikkat

Uzman Dr. Hamza Ogun, Meteoroloji’nin yapmış olduğu uyarı ile birlikte ülke gündemine giren Kuzey Afrika'dan çöl tozu taşınımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu çöl tozu taşınımının insan sağlığı üzerinde bırakacağı etkiyi değerlendiren Uzman Doktor, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanımına devam edilen cerrahi maddelerin koruyucu olacağını da söyledi. Diğer taraftan bu maskelerin söz konusu durum sebebiyle eskiye oranla daha sık değiştirilmesi gerektiği tavsiyesinde de bulunuldu. Çöl tozu tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Türkiye hakkında uyarılar gerçekleşti ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Mart ayı sonları itibariyle Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü uyarı verdi ve kuzey Afrika'dan gelmekte olan çöl tozunun Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgesinin iç kesimlerinde etkili olacağı yönünde açıklamalar gerçekleşti. Açıklanan bu bölgelerde özellikle akşam saatlerinde havada gözle görülür bir şekilde kirlilik düzeyinin gözlemlendiği yönünde söylemler oluştu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr Hamza Ogun, toz bulutlarının insan sağlığına olası etkilerini değerlendirdi ve konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün pandemi tedbirleri çerçevesinde kullanılmakta olan cerrahi maskelerin insanları çöl tozlarından korumaya yardım edeceği ifade edildi ve yapılan açıklamalar sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Her ne kadar istenmese de koronavirüs sayesinde maskelerin yaşamımızın bir parçası olduğu söylenildi ve maske kullanımının çöl tozları etkisini daha az hissetmeyi sağlayabileceği açıklandı. Fakat o şekilde kullanılan ve cerrahi maske olarak isimlendirilen ince maskelerin üzerine toz parçacıklarının yapışabileceği belirtilirken uzun süre kullanımının da solunum yollarını etkileyebileceği ifade edildi.

Yaşanan bu durum sebebiyle maskelerin eskiye göre daha sık bir şekilde hatta gün içerisinde kirlendiğini düşünülmesi durumunda hemen değiştirilmesinin faydalı olacağı yönünde önemli açıklamalar gerçekleşti.