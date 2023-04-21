Serhat Kılıç, Tetikçinin Oğlu’nu Neden Tercih Ettiğini Anlattı

Setlere bir Fox TV dizisiyle dönüş yapan ünlü oyuncu Serhat Kılıç büyüleyici oyunculuk performansı ile ekranlarda yer alıyor. Bu defa tercihini Tetikçinin Oğlu isimli projeden yana kullanan ünlü isim dizide Esat isimli karaktere hayat veriyor. Bugüne kadar 2 bölümünü geride bırakan dizide Esat karakteri çok az sahnede görülmüştü. Fakat oyuncunun az sahnelerde yer almasına rağmen hikayede kilit bir rolde olduğu hemen anlaşıldı. Bu şekilde Serhat Kılıç'ın her zaman olduğu gibi çok özel bir rolü üstlendiği de gözler önüne serildi.

Tetikçinin Oğlu dizisinde sevgisiz büyümüş bir adam olan Esat karakteri kendi babasını öldürmeye çekinmiyor. Ailenin başına geçmek ve güç elde etmek için kardeşlerinin hapse girmesine de yol açan Esat karakteri her şeyi yapabilecek birisi olarak performans sergiliyor. Bu türde olan roller başarılı oyuncusu Serhat Kılıç'ın kamera karşısına geçme azmi duyduğu roller oluyor ve Kılıç bu şekilde gelen teklifleri göz ardı edemiyor.

Sevgisiz büyümüş olan insanların ne yapacağını belli olmadığını ifade eden ünlü isim bu şekilde düşünerek bugüne kadar hep farklı rollerde performans sergiledi. Oyuncu örneğin söz isimli asker dizisinde Çolak isimli teröriste hayat veriyordu. Bu dizide yine sevgisiz büyümüş bir adamın neler yapabileceğini ortaya koyan Serhat Kılıç daha sonra Seksenler dizisinde Ergun karakterini canlandırmıştı. Ardından Maraşlı dizisinde rol alan ve Necati karakteri ile hafızalara kazanan Kılıç, bu defa Tetikçinin Oğlu ile hayranları karşısına çıktı.

Yeni dizisinde hayat verdiği Esat karakterinin sevgisiz büyümüş bir adam olması sebebiyle kendisini çektiğini açıklayan Kılıç böyle olan insanların ne zaman ve nerede ne yapacaklarını asla kestiremediğini söyledi. Bu durumun neye mal olduğunu Esat üzerinden izleyeceklerini belirten ünlü oyuncu Esat'a sanki yokmuş gibi muamele edildiğini söyledi.