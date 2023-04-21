Haftanın En Popüler Dizileri Açıklandı

Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam eden yeni diziler ekranlarda yayınlanıyor. Son dönemde ekranlarda dizi hayranları ile buluşan projeler arasında Yüz Yıllık Mucize ve Gülcemal gibi projeler de dikkat çekti. Farklı hikayelere sahip olarak yayın hayatına başlayan bu diziler beğeni topladı. Bununla beraber Yürek Çıkmazı ile Tuzak gibi uzun soluklu projeler de sezon başından beri hayranları ile buluşmaya devam ediyor. Sosyal medyada da en popüler diziler konusunda araştırmalar yapılıyor ve dizi projelerinin elde ettiği reyting oranları karşılaştırılıyor. Bu şekilde ortaya garip bir tablo çıkıyor ve hangi dizinin 1. olacağı merak konusu oluyor.

10-16 Nisan tarihleri arasında Adba TV tarafından bir araştırma yapıldı ve en popüler diziler noktasında ilk 10'da yer alan diziler şaşırtıcı olarak değerlendirildi. Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti listenin ilki sırasında yer aldı. Uzun bir süredir reyting oranlarında elde ettikleri müthiş çıkışlarla üstün başarılar sağlayan iki dizi seyirci kitlesinin gözdesi. Sosyal medya başarısını da bu şekilde kanıtlayan iki proje sıklıkla gündemde yer alıyor.

Tuzak dizisi ise 3. sırada yer alıyor ve cuma akşamlarında düşük reytingler alarak izleyiciyle buluşuyor. 26. bölümde final yapacak olan Tuzak dizisi Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını gibi projeler sonrasında 3. sırada adından söz ettiriyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana sosyal medya ilgisini hep üzerinde hisseden Tuzak dizisi bu noktada büyük bir başarı kazanmıştı.

Reyting oranlarında Adım Farah dizisi de orta sıralarda yer alıyor fakat sosyal medyada büyük bir başarı sergiliyor. Adım Farah dizisi en popüler diziler listesinde 4. sırada yer aldı. Engin Akyürek ve Demet Özdemir gibi iki başarılı oyuncunun etkisiyle sosyal medyada yer alan Adım Farah dizisi büyük bir etkileşim alıyor.