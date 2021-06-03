Seren Serengil Yaptığı Photoshop ile Alay Konusu Oldu

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, Photoshop’tan yine vazgeçemedi ve yapmış olduğu son paylaşım ile sosyal medyanın diline düştü. Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile “Yok artık” dedirten Seren Serengil, yine alay konusu oldu. Bir süredir “Dumping Sendromu” ile mücadele ettiği öğrenilen ünlü isim Seren Serengil, bir mayo markasının katalog çekimleri için sıklıkla objektif karşısına geçip poz vermekte. Seren Serengil, markasının katalog çekimleri için objektif karşısına geçti ve pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin fotoğraflarına uyguladığı Photoshop ise dikkatlerden kaçmadı ve “Yok artık” şeklinde yorumlar yapıldı.

Mayolu fotoğrafını paylaşan ve bu kez de yaptığı Photoshop ile göbek deliğini yok eden ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, sosyal medyanın diline düştü. Ünlü ismin Instagram hesabından yapmış olduğu Photoshop’lu paylaşıma çok sayıda yorumlar da geldi. Yaptığı paylaşımlarda Photoshop'u ve filtreyi fazla kaçıran ünlü sunucu ve şarkıcı, yayınladığı son fotoğrafında göbek deliğini yok etmesi ile alay konusu haline geldi. Seren Serengil'in Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşım takipçilerin dikkatinden kaçmadı ve “Yok artık Seren” şeklinde yorumlar ardı ardına yazıldı.

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken ve dedikoduların hedefi olan ünlü şarkıcı ve sonucu Seren Serengil, son olarak göbek deliğini yok etmesi ile gündem olmuştu. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz günlerde de bir paylaşım gerçekleştiren Serengil, sağ bacağını belirgin bir şekilde inceltilmiş ve fotoğrafını bu halde paylaşmıştı. Sağ bacağına oldukça belirgin bir şekilde Photoshop yapan ünlü şarkıcı ve sonucu Seren Serengil'in bu paylaşımın altına yüzlerce sayıda yorumlar yapılmıştı ve magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Belirgin bir şekilde Photoshop yapan ünlü sonucuya “Robot gibi duruyor” şeklinde yorumlar gelmiş ve “Seren Serengil Shopu” diye bir şey olduğu yazılmıştı.