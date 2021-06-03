Şeyma Subaşı Evlilik Teklifi Aldı! Tebrik Mesajları Yağdı

Sosyal medyanın en aktif kullanıcıları arasında yer alan Şeyma Subaşı, yaklaşık olarak 5 aydır birlikte olduğu Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi aldı ve "Evet" yanıtını verdi. Mısırlı işadamı sevgilisinin kendisine evlilik teklif ettiği anları anbean sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, kendisi için özel olan bu gün hakkında çok sayıda paylaşım gerçekleştirdi. Instagram hesabından hem fotoğraf hem de video ile bu özel günü unutulmaz kılan Subaşı, takipçilerinden ve arkadaşlarından da çok sayıda güzel dilekler aldı. Arkadaşlarının yanında kendisine evlenme teklifi eden Mısırlı iş adamı sevgilisine “Evet” yanıtını veren Subaşı, karşısında diz çöken Mohammed Alsaloussi’nin fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı. Duygularını anlatacak bir kelime bulamadığını ifade eden Şeyma Subaşı, yapmış olduğu paylaşımlar ile takipçilerimden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İkinci kez nikah masasına oturacağını duyuran sosyal medyanın ünlü ismi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay Türkiye'ye dönmüş ve katıldığı programda evleneceği haberini duyurmuştu. 30 yaşında olduğu öğrenilen Şeyma Subaşı, 36 yaşındaki Mısırlı sevgilisinden evlilik teklifi aldı ve özel anlarının her saniyesini yayınladı. Türkiye'ye döndüğü sırada Buket Ay ile röportaj yapan ve merak edilen soruları yanıtlayan Şeyma Subaşı, evlenebileceği yönünde yorumlar yapmıştı. O zaman henüz evlilik teklifi almadığını açıklayan popüler isim, kendisinden 6 yaş büyük sevgilisi ile evlenecekleri hakkında bir konuşma yaptıklarını belirtmişti.

Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile aşıkların bir süredir Ibiza'da tatil yaptığı biliniyordu. Evlilik yolundaki ilk adımlarını da Ibiza'da atan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi çifti duygusal anlar yaşadı. Hazırlamış olduğu sürpriz ile birlikte sevgilisinin önünde diz çöken ve evlenme teklifinde bulunan Mısırlı iş adamı, Şeyma Subaşı'ndan “Evet” yanıtını aldı. Subaşı, o anları sosyal medya hesabından anbean yayınladı ve kullanıcının hem takipçilerinden hem de arkadaşlarından çok sayıda güzel dilekler içeren mesajlar geldi.

Son olarak evlenme teklifi alması ve yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Şeyma Subaşı, önceki gün de hakkında çıkan hamilelik iddialarını yayınlamış ve Türk basınının bu şekilde yapmış olduğu haberlerin doğru olmadığını ifade etmişti. Evlenme teklifi aldığı anlar hakkında paylaşımlar gerçekleştiren Şeyma Subaşı'na tebrik mesajları yağdı ve sosyal medya kullanıcısı çok sayıda beğeni aldı. Sosyal medyanın en aktif kullanıcılar arasında bulunan Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi almış olduğu anlardan yapmış olduğu paylaşımların 2 milyondan fazla görüntülenme alması da dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.