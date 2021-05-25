Seren Serengil Evlenmek İçin Şartını Açıkladı; Ağırlığımca Altın İstiyorum

Seren Serengil bir süredir sağlık problemleri ile uğraşıyor. Dumping Sendromu sebebiyle sıkıntılı günler ve geçiren Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Sağlık durumu ve özel hayatıyla ilgili bilgi veren ve magazin ekipleri ile konuşan Serengil, evlilik şartını da açıkladı. Serengil, "Ağırlığımca altın istiyorum ama hiçbir işe yaramaz şu anda" dedi.

Adından son zamanlarda sıkça söz ettiren sunucu Seren Serengil, önceki haftalarda aldığı kararla, "Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programına bir süre ara vereceğini açıklamış ve sevgilisi Mustafa Tohma ile Maldivler'e tatile gitmişti.

Nişantaşı'nda Objektiflere Takıldı

Seren Serengil, geçtiğimiz gün bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Serengil, özel hayatı hakkında merak edilen soruları ilk defa cevaplandırdı. Sunucu Seren Serengil evlenmek için şartını açıkladı, "Tohma evlenmeyi çok istiyor ama ilk önce beni ikna etmesi lazım. Ağırlığımca altın istiyorum ama hiçbir işe yaramaz şu anda. Çok mutluyuz ve çok huzurluyuz. Bu ilişki evlilikle taçlanırsa güzel olur. Ama çok da önemli değil açıkçası" açıklamasını yaptı.

"Sağlık Durumum Her Geçen Gün İyiye Gidiyor"

Dumping Sendromu ile karşı karşıya kalan Seren Serengil'in kilo verdiği merak edildi. Sağlık durumu hakkında soru sorulan Seren Serengil, "Tohma bana çok iyi bakıyor. Sağlık durumunun her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor" açıklamasını yaptı.

Yaşadığı aşklar kadar magazinsel kavgaları ile sürekli gündemde olan Seren Serengil , Maldiv tatili sırasında çekilmiş olduğu fotoğraflar üzerinden yaptığı photoshop ile , sosyal medyada alay konusu haline gelerek gündem oldu.

Dumping Sendromu Nedir?

Dumping Sendromu nedir? Midenin bir bölümünün veya tamamının alındığı ameliyatlar ya da gastrik bypass operasyonun ardından ortaya çıkabilen ve midenin hızlı bir şekilde boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanmaktadır.