Fox Tv'den Yeni Dizi! Yasak Elma Dizisinden 2 Oyuncu Yeni Diziye Transfer Oldu

Sezon sonuna doğru birçok dizi sezon finali veya final kararı aldı. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte, yeni dizilerde ekranlara gelmeye başladı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan iki dizi final karar alırken, bir başka proje ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Mistresses isimli diziden uyarlama yapılacak olan dizi şu sıralar yapım aşamasında.

Metresler ismi ile yayınlanacak olan Fox TV ekranlarına taşınacak olan dizi, 4 kadının yaşam hikayesini anlatacak.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisi 13. bölümünde ekranlara veda etti. Başrolünde Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ’un yer aldığı dizi, hikayesiyle ilgi toplamış, kadrosuyla da beğenilmişti.

Reytingleri istenilen gibi gitmeyen Masumiyet dizisi sağlam kadrosuna rağmen ekranlarda yerini alamadı. Dizinin sevenleri ise, Masumiyet’in final yapmasına sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi. Dizinin reytingleri düşük olmasına rağmen, büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu anlaşılıyor.

Fox TV ekranlarında yer alan ve 2 sezondur başarılı bir şekilde ilerleyen Mucize Doktor dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu Taner Ölmez’in, otizmli bir doktora hayat verdiği dizide artık çok yorulduğu için devam etmeme kararı alması üzerine, dizinin final kararı aldığı konuşulmakta. Dizi, 27 Mayıs Perşembe akşamı 64. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Fox ekranlarına veda eden iki dizinin ardından senaryosu ile çok konuşulacağa benzeyen yeni bir dizinin temelleri atılıyor. Mistresses isimli diziden uyarlama yapılacak olan dizi şu sıralar yapım aşamasında.

Metresler ismiyle yayınlanacak olan Fox TV ekranlarına taşınacak olan dizi, 4 kadının hikayesini anlatacak. Dizinin oyuncuları henüz belli değil ama kanalın bir başka dizisi ve Med Yapım’ın da yapımcılığını üstlendiği Yasak Elma dizisinden 2 oyuncular yeni dizi Metresler’de oynaması söz konusu. Yasak Elma dizisinin başarılı oyuncuları, Zehra’yı oynayan Şafak Pekdemir ve Kaya’ya hayat veren Barış Kılıç’ın dizi projesine uygun görüldüğü konuşuluyor.