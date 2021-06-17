Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil'den Güzel Haber! İkili Barıştı

Son günlerde sunucu ve şarkıcı Seda Sayan ile ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil arasındaki kavga magazin gündeminin üst sıralarında yer almış ve konu hakkında gelişmeler merak konusu olmuştu. Ünlü sunucu Seda Sayan sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalar ile Mehmet Ali Erbil'in kendisi hakkında söylediği sert eleştirilere şok edici bir iddia ile cevap vermişti. Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu sırada evlerindeki hizmetçi kadına tecavüz ettiğini ileri süren Seda Sayan, bu açıklama ile şoka uğratmıştı. Diğer taraftan Mehmet Ali Erbil ise ilk olarak sansasyonel iddiayı reddetmiş ardından ilaçların tesiri ile bir yanlış yaptığını ve özür dilediğini söylemişti. Daha sonra ünlü sunucu Seda Sayan ise bu sözleri sosyal medya hesabından yayınlayarak aralarındaki buzların eridiğini açıkladı.

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan bir dönem yakın dost olmuş ve ikili arasında başlayan sözlü tartışma tecavüz suçlamasına kadar gitmişti. Ünlü şovmen Erbil, arkadaşı Tolga Yüce'nin Seda Sayan hakkında yapmış olduğu açıklamayı kişisel hesabından paylaşmış ve tartışmayı başlatmıştı. Katılmış olduğu televizyon programında ise Seda Sayan'ın 2 senedir kendisini aramadığını ve bir defa bile sağlık durumunu sormadığını söylemişti. Yakın arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmadığını ancak Seda Sayan'ın bırakın kendisini aramayı menajerine bile sağlık durumunu sormadığını belirtmişti. Bununla birlikte İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar'ın yanından ayrılmadığını dile getirmişti.

Seda Sayan ise Erbil'in yapmış olduğu açıklamalara ve paylaşımlara oldukça kızmış ve şok edici iddialar ile yanıt vermişti. İkili arasındaki tartışma giderek daha da büyümüş ve Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'i tecavüz iddiası ile suçlamıştı. Şovmenin Tuğba Coşkun ile evli olduğu dönemde evlerindeki hizmetçi kıza tecavüz ettiğini öne sürmüştü.