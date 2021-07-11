Serdar Ortaç Yeni Hedef Arıyor

Şarkıları ile milyonların gönlünde taht kuran ünlü isim Serdar Ortaç, son olarak İzmir'de sahne aldı ve kendisini dinlemeye gelenlere eğlenceli dakikalar ve hatta saatler yaşattı. Sahne almadan önce kuliste açıklamalar yapan ünlü isim Serdar Ortaç, hedefinin star olmak olduğunu ve bunu başardığını, star olduğunu söyledi. 50 yaşından sonra başka bir hedef aradığını da ifade eden ünlü şarkıcı, yapmış olduğu açıklama ile dikkat çekti.

Salgını kontrol altına alma sebebiyle uzun bir süre boyunca evlerinde kalan ve dışarı çıkamayan İzmirliler normalleşme sürecine giriş yapılması ile beraber kapılarını açan eğlence mekanlarına gitti ve Serdar Ortaç'ı dinledi. Serdar Ortaç, hayranlarına keyifli zamanlar yaşattı ve kendisini izleyenleri mutlu etti. Yaklaşık olarak 3 saat boyunca sahnede kalan ünlü şarkıcı, “Bilsem ki”, “Dansöz”, “Canıma Minnet”, “Karabiberim” ve “İsmi Lazım Değil” gibi birbirinden güzel sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranlarına eğlenceli saatler yaşatan Ortaç sahne almadan önce de açıklamalarda bulundu.

Türk halkının eskisi gibi dans etmeyi ve eğlenmeyi özlediğini ifade eden başarılı şarkıcı, yeni yerlerin açıldığını ve bugün sahne alacağı yerin de bunlardan biri olup çok güzel bir mekan olduğunu söyledi. “Bu Devirde Kimse Sultan Değil, Padişah Değil” isimli parçasını hatırlatan ünlü isim, salgın boyunca sağlığın ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını ifade etti. “Bir sağlığa bakıyor, o sebeple ders alalım.” şeklinde ifadeler kullanan Ortaç, herkesin bir hedef bulması gerektiğini ve hedefsiz insanın hayatının biteceğini söyledi.

Salgın boyunca beste açısından da verimli zamanlar geçirdiğini ifade eden ünlü şarkıcı bu dönemde pek çok şarkı yaptığını ve yakında onları da çıkartacağını söyledi. Bu yaz “Saygı” albümünün çıkacağını ifade eden sanatçı Murat Boz, Gülşen ve İrem gibi isimlerin kendisinin birer şarkısını okuduğunu ifade etti. Sanatçıların 22 tane şarkısını okuyacağını ifade eden Serdar Ortaç, bu yaz onların patlayacağını da söyledi.