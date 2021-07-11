Bergüzar Korel Doğum için Geri Sayıma Başladı

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez anne olmaya hazırlanırken bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklamış ve isim olarak Leyla’yı koyacaklarını belirtmişti. Geçtiğimiz haftalarda eşi Halit Ergenç ile tatil yaptığı sıralarda kameralara yansıyan oyuncu, merak edilenleri de yanıtlamış ve keyifli halleri ile dikkat çekmişti. Bu kez Bodrum'da tatil yapan ünlü isim Bergüzar Korel, Esra Erol'a ve Hatice Şendil’e poz vererek çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. 3. bebeğini kucağına almak için hazırlıklarını sürdüren ünlü oyuncu paylaşımları ile ilgi çekti.

2009 senesinde dünya evine giren Bergüzar Korel Halit Ergenç 2010 yılında ilk çocukları Ali’yi kucaklarına almış ve ilk kez anne babalık duygusunu tatmıştı. Geçtiğimiz sene Mart ayında ise ikili Han’ın dünyaya gelmesi ile beraber 2. defa anne baba olmuş ve hayranlarını mutlu etmişti. 3. sürpriz bebek haberini de hayranları ile paylaşan çift, bu kez kızları Leyla'yı kucaklarına almak için gün saymakta.

2021 yılının tatil sezonunu Bodrum'da açan ünlü oyuncu önceki gün yakın arkadaşları Esra Erol ve Hatice Şendil ile bir araya gelip tatil yaptı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in arkadaşları, oyuncunun fotoğraflarını çekti ve çekilen fotoğraflar ilgi ile karşılandı. 38 yaşındaki Korel, mavi bikinisi ile objektif karşısına geçti ve çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı. Ünlü ismin fotoğrafları yaklaşık olarak 400.000 beğeni alırken oyuncuya çok sayıda yorumlar da yapıldı.

Oyuncu daha önce bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu hayranları ile paylaşırken bir kız evladı olmasını çok istediğini ve büyük bir ailesi, sağlıklı mutlu evlatlar olması için çok dua ettiğini söylemişti. Daha sonra kızlarının ismi için Leyla'yı düşündüğünü ifade eden çift hayalimdeki ismin Leyla olduğunu açıklamıştı. Ara sıra sosyal medya hesabından da paylaşımlar yapan oyuncu Bergüzar Korel fotoğrafları ile takipçilerinden beğeni ile dolu yorumlar almakta.