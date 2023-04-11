Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç uzun yıllardır hem pop şarkıları, hem aşk hayatı hem de hastalığı sebebi ile gündemi meşgul etmeye devam etmektedir. Herkesin severek dinlediği ve yüz binlerce hayran kitlesi bulunduran Serdar Ortaç hayranlarını yine üzdü. Acı kaybı ile yürekleri yakan başarılı şarkıcı Serdar Ortaç açıklamalarda bulundu. Abisini kaybeden Ortaç’ ın annesi Sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Serdar Ortaç’ ın Annesinin Paylaşımına Chloe Laughlan’dan Mesaj Var

Gönüllere taht kuran Serdar Ortaç acı kaybı beklediklerini dile getirdi. 4 5 senedir abisinin hasta yattığını, eşinin, çocuklarının ve annesinin kardeşini hiç yalnız bırakmadıklarını belirtti. 40 yaşında hayata gözlerini yuman Serdar Ortaç’ın kardeşi Serkan Ortaç tedavi görmekteydi. Ünlü şarkıcı, kardeşim gitti, babam gitti, bende gideceğim, hepimiz gideceğiz hayat bu sözleri ile açıklamalarına devam etti.

Serdar Ortaç’ ın annesi, Nesrin Ortaç’ ta sosyal medya hesabından " meleğim rahat uyu" paylaşımın da bulundu. Nesrin Ortaç’ ın bu paylaşımına eski gelini yabancı uyruklu Chloe Laughlan yorumda bulundu. Yapılan paylaşımın altına dua emojisi ile siyah kalp koyarak, bu acı kayba sessiz kalmadı.

Serdar Ortaç tan Klip Çekimi

Geçtiğimiz haftalar da kardeşini kaybeden ünlü şarkıcı, geçtiğimiz akşam günü şarkıcı olan Mehmet çevik ile birlikte klip çekimindeydi. 2 sene önce anlaşılıp, 6 kez iptal edilen klip için artık bugün çekmeye karar verdik, hayat bu dedi. Babam ölünce de bir gün sonra konsere girmiştim dedi. Kimse beni eleştirmez diye ekledi. Hepimiz bir gün öleceğiz diye ekledi. Geçen günlerde evini satılığa çıkardı haberleri ile gündeme gelen ünlü şarkıcı, evim satılık değil, ayrıca 3 odalı diye çıkan haberleri yalanladı.