Bir Türk Dizisi Daha Uyarlandı 

Türk dizi sektörü uzun zamandır yaptığı güzel işlerle anılmaya devam ediyor. Televizyon kanalları dışında dijital platformlara da yeni dizilerin çekildiği Türk dizi furyası şimdilerde bambaşka şekillerde ismini duyuruyor. Önceden birçok orijinal Türk dizisinin farklı ülkelerde uyarlandığı biliniyordu. Son dönemde ise Fatma dizisinin özgün senaryosunun uyarlandığı haberi oldukça ses getirdi.

Aşk-ı Memnu Çok Ses Getirmişti

Netflix projesi olan Fatma dizisinde; temizlikçi bir kadının bu kimliğine sığınarak kayıp olan kocasını araması ve bu süreçte bir katile dönüşmesi çarpıcı bir dille ekrana yansıtıldı. Başrolünü güzel oyuncu Burcu Biricik'in canlandırdığı Fatma dizisinin senaryosunun Güney Afrika uyarlaması olan Unseen'inde Netflix dijital platformunda yayın hayatına başlayacağı haberi geldi.

Aralarında Aşk-ı Memnu, Bir Zamanlar Çukurova, Ölene Kadar, Şahsiyet ve Ezel gibi Türkiye'de çok ses getiren projeler farklı ülkelerde uyarlanarak seyircilerin beğenisine sunulmuştu. Aşk-ı Memnu dizisinin Hindistan uyarlaması da Türkiye'deki gibi seyircileri kendisine çekmeyi başarmış ve izlenme oranlarını katlamıştı. Günümüzde daha çok dijital platformlar için çekilen farklı dizi konuları ve etkileyici oyunculukların yer aldığı Türk dizi dönemi adeta altın çağını yaşıyor.

Burcu Biricik Konuştu

Yetenekli oyuncu Burcu Biricik şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlana ve seyircinin ilgisini çektiği Camdaki Kız dizisi ile gündemde yer alan isimlerin başında geliyor. Netflix projesi olan Fatma dizisinde 6 bölüm başrol karakteri Fatma'yı canlandıran güzel oyuncu dizinin uyarlandığı haberine oldukça memnun oldu. Unseen dizisini izleyeceğini ifade eden başarılı isim Fatma'nın nasıl anlatıldığı ve ekrana nasıl yansıtıldığını merak ettiğini de içtenlikle ifade etti. Fatma dizisinin özgün senaryosunu kaleme alan senarist Özgür Önurme de projenin bu kadar ilgi çekmesinin ardındaki nedenin gerçek hayata dayandığı şeklindeki ifadesi ise takdir topladı.