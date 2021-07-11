Serdar Ortaç Eski Eşinden Bunu Hiç Beklemezdi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç önceki gün muhabirlerin kendisine sorduğu sorulara yanıt verdi ve merak edilen konulara değindi. Borçlarının bitmeyecek olduğunu düşündüğünü fakat bittiğini ifade eden şarkıcı bu haber ile sevenlerini mutlu etti. Yalnızca İrlanda'lı eski eşinin açmış olduğu davanın kaldığını ifade eden ünlü isim bunu kendisinden hiç beklemeyeceğini söyledi. Başarılı sanatçı, “Bence yapmaması gerekirdi. Ne alacak? Kanepe mi alacak?” şeklinde ifadeler kullandı ve 2019 senesinde boşandığı eski eşi Chloe Loughnan’a yapmış olduğu bu açıklamalar ile sitem etmiş oldu.

Normalleşme sürecine giriş yapılması ile beraber ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ilk defa Kozyatağı'nda bulunan bir mekanda sahne aldı ve sahneye çıkmadan önce gazetecilerin kendisine sorduğu sorulara cevap verdi. Mutlu olduğunu belirten başarılı şarkıcı, artık yavaş yavaş pandemi sürecinin sona erdiğinde ifade etti. Sahneleri çok özlediğini ve bu sebeple kendisini mutlu ettiğini ifade eden ünlü isim kaybedilen zamanı toparlayacağını düşündüğünü açıkladı.

Best of Serdar Ortaç yaptıklarını ifade eden ünlü isin, yeni bir albüm çalışması yaptıkları haberini de bu şekilde açıklamış oldu. İrem Derici, Demet Akalın, Mustafa Ceceli ve Gülşen gibi birbirinden başarı isimlere teşekkür ettiğini ifade eden başarılı şarkıcı Serdar Ortaç yapmış olduğu açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti.

Albümde Seçil Gür’ün de olup olmayacağı yönündeki sorulara yanıtlar veren ünlü isim, Seçil Gür’ün Değmez isimli şarkısını okuyacağını fakat Ozan Çolakoğlu'nun karar verdiğini belirtti. Ayrıldıklarını fakat Ozan Çolakoğlu'nun caymayacağını ifade eden başarılı şarkıcı, tabii ki Seçil Gür’ün isterse kendisinin de isteyeceğini söyledi. Daha önce eski sevgilisi Seçil Gür'ü özlediğini ifade eden Ortaç, güzel bir ilişki yaşadıklarını fakat yürümediğini belirtmişti. Şu anda ikisinin de çok yoğun olduğunu açıklayan başarılı şarkıcı, konserlerine odaklı olduğunu açıkladı.