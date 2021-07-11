Dev Kampanya Başladı! 100.000 TL Kredi İsteyenlere Artık Anında Onay Verilecek. Dev kredi kampanyasına katılan bankalar duyuru yaptı ve başvuruları almaya başladı. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler, dev kredi kampanyasına başvurularını bırakabilirler. Bankalar 2021 yılı bitmeden önce bu kredi kampanyaları ile birlikte müşterilerine hızlı ve anında sonuçlar vermektedir.

100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda müşteri olan kişiler banka politikalarına uygun olmaları durumunda 100.000 TL kredi onayını alabilir ve bu kredi ile tüm banka borçlarını kapatıp ihtiyaçlarını görebilirler. Özellikle bankalardaki borçlarınız için sıkılıyorsanız, vereceğimiz bankalardan kredi başvurusu yaparak tek bankaya ödeme kolaylığı sağlayabilir ve üzerine de para alabilirsiniz. Bilindiği gibi borç kapatma kredilerinde sadece borçlar kapatılarak para veriliyordu. 100.000 TL dev kredi kampanyasına başvuru yaparsanız, hem borçlarınızı kapatacak hem de üzerine para alırsınız. İşte size hangi bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz bilgi vermek istiyoruz.

Şekerbank 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu kampanyası

Şekerbank ihtiyaç kredisi başvurusu olarak 100 bin TL'ye kadar kredi kullanan müşterilerine 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlamaktadır. Şekerbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığımızda banka sizlere anında kredi ile ilgili sonucu verir ve onaylanması durumunda da 36 ay vadeye kadar kredinizi kullanmanızı sağlar. Kredi kullandığınızda tüm banka kredi ve ihtiyaç kredisi borçlarınız kapatılarak sizlere işlem yapılır. Şekerbank üzerinden 100 bin TL dev kredi kampanyasına katılarak işlem yapmak isteyen müşteriler, emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını Şekerbank şubelerine taşıması gerekiyor. Şekerbank şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapabilir, onaylanan krediyi hemen kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 100.000 TL dev kredi kampanyası

100.000 TL'ye kadar dev kredi kampanyası yapan bankalardan bir tanesi Yapı Kredi Bankasıdır. Bu banka hem banka şubelerinden hem de internet bankacılığı üzerinden online kredi imkanı sağlayan bankalardan birisidir. Size en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birliğe gittikten sonra kredi başvurusunu yapabiliyorsunuz. 100.000 TL kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere 36 ay vadeye kadar işlem yapacaktır.

Başvuru yapan kişilerin kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda onay olabilirler. Ayrıca en az 3 aylık sigortanızın olması da sizin kredi almanız için önemli bir etkendir. Kredi başvurusu yapacak olan kişi eğer bankada bir hesabı varsa bankanın internet bankacılığını kullanarak, 100 bin TL'ye kadar büyük yüksek limitli krediyi banka şubelerine gitmeden kullanabiliyor.

100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda banka online olarak onay verirse, hemen onaylanan limiti hesabınıza gönderebilirsiniz. Üstelik online olarak kullanılan kredilerde banka masrafsız kredi seçeneğinde sizlere sunacaktır. Çünkü şubeye gitmediğiniz için banka bu krediler de masraf almayacaktır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bu iki şartlara göre işlem yapabilir.