Serdar Ortaç Eski Eşi için “Şeytan Görsün Yüzünü” Dedi!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 2019 senesinde İrlandalı model Chloe Loughnan ile yollarını ayırmıştı. Eski eşinden çocuk sahibi olamadığı için içinde bir burukluk olup olmadığı sorusuna yanıt veren ünlü isim, eski eşine sitem etti.

İçerisinde hiç burukluk olmadığını açıklayan Ortaç, Chloe Loughnan için “şeytan görsün yüzünü” şeklinde ifadeler kullandı. Aynı zamanda eski eşinden çocuk sahibi olmadığı için kısmetli olduğunu da ifade eden ünlü sanatçı dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı isim, önceki gün Şile'de sahne aldı ve gazeteciler ile kısa bir sohbet gerçekleştirerek merak edilenlere yanıt verdi. Sanatçının geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Seçil Gür ile beraberliğini noktaladığı bilgisine ulaşılmıştı. Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan hakkında da önemli açıklamaları imzasını attı ve sosyal medyanın gündeminde yer buldu.

51 yaşındaki ünlü sanatçı, eski eşi Chloe Loughnan’a 700.000 TL nafaka ödediğini dile getirdi. Eski eşinin ise buna rağmen kendisine dava açıp evine haciz getirdiğini anlatarak sitemde bulundu.

Hala nafaka ödediğini ifade eden başarılı sanatçı, “evlendikten sonra boşandığı zaman erkeğin anası ağlıyor” şeklinede açıklamalarda bulundu. Eski eşine 700 bin liranın ödendiği bilgisini paylaşan sanatçı, eski eşinin eve haciz koyduğunu ve çay kaşıklarını alacağını söyledi. Bunun yanı sıra “Yaşasın kadın hakları, her şey kadının elinde” şeklinde açıklamalar da yapan ünlü isim, konser çıkışında dikkatleri üzerinde topladı.

Serdar Ortaç evlendikten sonra medeni kanun yüzünden erkeklerin eski eşine borcunun asla bitmediğini söyledi ve Chloe Loughnan için “şeytan görsün yüzünü” dedi. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde borçlarının bittiğini ancak yalnızca eski eşinin açtığı dava kaldığını belirtmişti. Dava açmasını eski eşinden beklemediğini anlatan ünlü isim İrlandalı modele sitemini dile getirmişti. Eşinden boşanması sonrasında Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açan başarılı şarkıcı Serdar Ortaç kısa bir süre önce sevgilisiyle de ilişkisini noktalamıştı.