Koronavirüs Belirtileri Nelerdir? Gün Gün Yaşananlar!

Uzun bir süredir vatandaşlar tarafından araştırma konusu olan koronavirüsin yeni belirtileri hakkında detaylı bilgileri sizler için yazdık. Kişilerde koronavirüs semptomlarının doğru teşhis edilmesi ardından erken tedaviye başlanılması oldukça önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra, kişilerin kendilerini izole etmeleri bir diğer önemli nokta olurken belirtiler yalnızca nefes darlığı, ateş ve öksürük olarak kalmamaktadır.

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi, koronavirüs belirtilerine 6 yeni madde daha ekledi ve sizler için gün gün yaşanan durumları detaylı bir şekilde yazdık.

Son günlerde koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesi ile beraber yeni koronavirüs belirtilerinin da neler olduğu merak konusu oldu. Uzmanlar tarafından açıklanan semptomlarının son listesinde ise ateş, öksürük, üşüme, nefes alma güçlüğü, nefes darlığı, kas ağrısı, boğaz ağrısı, üşüme ile birlikte tekrar eden titreme, tat ve koku alma kaybı ve boğaz ağrısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

1. günden 3. güne kadar kişilerde gribe benzeyen soğuk algınlığı belirtileri ortaya çıkmaktadır. Boğaz ağrısı ve hafif ateş bu dönemde kendisini gösterebilir. Bunun yanı sıra ishal ve mide bulantısı da bağışıklığın zayıf olması durumunda yaşanabilecektir.

4. günde boğaz ağrısının şiddetlenmesi dikkat çekmektedir ve ses boğuklaşmaya başlar. Hafif baş ağrısı ile beraber ishal devam ederken yeme ve içme durumunda da zorluklar ile karşılaşılabilir.

5. günde boğaz ağrısı şiddetlenirken yeme ve içme de oldukça ağrılı bir hal alır ve eklem ağrıları görülmeye başlar. Bu dönemde vücudu ve uzunları hareket ettirmek sancılı bir şekil almaktadır.

6. günde ise kuru öksürüğün başladığı gözlemlenir ve yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bir bitkinlik kendini gösterirken mide bulantısı da artış gösterir. İshal ve kusma 6. günde şiddetli bir hal alırken zaman zaman nefes almada da zorluk da yaşanmaktadır.

7. günde ateş 38 dereceye yükselir ve balgam ile öksürük şiddetlenir. Baş ağrısı ve kusma şiddetli bir hale gelirken soluk alıp vermede güçlük yaşanır.

8. günde göğüs bölgesi ağır olarak hissedilir ve vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. günde tüm belirtilerin şiddetli bir şekilde artış göstermesi dikkat çeker ve dudaklar ile yüzde mavileşme görülebilir. Öksürük ile balgam bu dönemle şiddetli bir hal alırken baş ağrıları ile beraber kusma da oldukça şiddetlenir.