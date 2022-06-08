Seray Kaya Mahkum Dizisi Sonrasında Başrol ile Dönüyor

Son dönemin en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Seray Kaya sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni topluyor ve sevenlerinden tam not alıyor. Kadın ve daha sonra Mahkum isimli dizilerde sergilediği oyunculuk performansları sayesinde kariyer hayatında hızlı bir şekilde ilerlemeyi başaran ünlü oyuncu bu defa bir projede başrol oyuncusu olacak. Yeni dizisinde hak ettiği gibi başrolü kapan Seray Kaya bu haber ile dikkatleri üzerine çekti.

Başrolünde ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin bulunduğu Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı oyuncu Seray Kaya hırslı ve kötü bir karakter olan Şirin’i canlandırıyordu .Kadın isimli televizyon dizisi projesinde üvey kardeşi olan Bahar’a ve ailesine kök söktüren Şirin yaptığı kötülükler ile adından söz ettiriyordu.

Kadın dizisi sonrasında bir süre boyunca Kuruluş Osman isimli projede rol alan Seray Kaya daha sonra Fox TV projesi olan Mahkum’a transfer olmuş ve o dizide rol almaya başlamıştı. Fox TV'nin iddialı ve sevilen dizisi olan Mahkum’a transfer olan Seray Kaya projenin yüksek reyting oranları elde etmesinde etki sahibi olmuştu. İzlenme oranlarında büyük bir başarı yakalayan Mahkum isimli projede Avukat Cemre Uysal karakteriyle performansının zirvesine ulaşan Seray Kaya görev süresi dolduğunda ise Mahkum dizisine veda etmişti. Mahkum dizisi hayranları ise bu karara uzun süre boyunca sitem etmiş ve Seray Kaya'nın bunu hak etmediğine dair yorumlarda bulunmuştu.

Başarılı oyuncu Seray Kaya için bugüne kadar sergilediği performansların ve başarıların meyvesini yeme zamanı geldi ve oyuncu başrol teklifini kabul etti. Yeni dizi olan Küçük Bir Günışığı isimli dizide başrol olacak olan ünlü oyuncu ATV ekranlarında sevenleri ve dizinin izleyici kitlesi ile buluşacak. Sevilen oyuncu Seray Kaya yeni dizide güçlü bir kadın dramı ile ekranlarda boy gösterecek.