Hande Erçel Hayatının En Güzel Dönemini Yaşadığını Söyledi

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in yıldızı bir süre önce final yaparak yayın hayatını sonlandıran Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesiyle parlamıştı. Başarılı oyuncu Hande erçel, Vogue Türkiye dergisinin haziran temmuz ayı sayısı için objektif karşısına geçti ve birbirinden özel pozlar verdi. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Hande Erçel dergiye verdiği röportajda uzun bir süre ardından seyahat edebildiği, dinlenebildiği, kendine vakit ayırabildiği ve tatil yapabildiği bir dönemde olduğunu açıklayarak dikkat çekici ifadeler kullandı.

Röportajında insanın her gün ve her sene daha farklı öğretiler kazandığına dikkat çeken oyuncu kendisinin de her daim hayattan yeni şeyler öğrendiğini söyledi. Öğrendikleriyle beslendiğini, hayallerini genişlettiğini ve genişleyen hayalleri ile heyecanlandığını açıkladı. Oyuncu bunun yanı sıra hayalleri ve heyecanı için daha çok çalışan birine dönüştüğünü de belirtirken açıklamaları ile ilgileri üzerinde topladı.

Hem özel hayatı hem de iş hayatı ile sıklıkla magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ünlü oyuncu Hande Erçel yeni sezonda Disney Plus'ta izleyici kitlesi ile buluşacak. Dijital platform 14 Haziran tarihinde Türkiye'de yayına başlayacak ve Hande Erçel söz konusu dijital platformun marka yüzlerinden birisi olacak. Başarılı oyuncunun rol olacağı yapım henüz netleşmedi fakat oyuncunun hayranları konu hakkında detayları merak ve heyecanı içerisinde bekliyor.

Bir süre önce Hande Erçel ile Can Yaman'ın beraber El Turco dizisine rol alabileceğine yönelik tahminler gerçekleşiyordu fakat bu konuda net bir durum yoktu. Bu konu hakkında ihtimaller paylaşılmaya devam ederken Hande Erçel ile Can Yaman ise konu hakkında henüz net bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz günlerde bir röportaj daha veren güzel oyuncu Hande Erçel, hem dizi hem de sinema filmi konusunda bir ayrım yapmadığını açıklamış ve artık çalışmak istediğini söylemişti.