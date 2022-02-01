Özge Özder O Mesajı İfşa Etti, Eşinden Cevap Gecikmedi!

Kanal D ekranlarında iki sezondur izleyici karşısına çıkmakta olan Sadakatsiz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özge Özder, sosyal medyada dikkat çekici bir ifşaya imza attı. Farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Sadakatsiz dizisinde toplamda 2 sezondur Derya isimli karakter olarak sevenlerin karşısına çıkan oyuncu Özge Özder, sosyal medya hamlesi ile magazin gündemine adeta bomba gibi düştü ve adından söz ettirdi.

2018 senesinde müzisyen olan Sinan Güleryüz ile dünya evine giren başarılı oyuncu Özge Özder, geçtiğimiz sene ilk bebeğini kucağına almış ve anne olması ile sevenlerini mutlu etmişti. İlk defa annelik duygusunu tadan ünlü oyuncu Özge Özder sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden sıklıkla kızı Luna, eşi Sinan Güleryüz ve köpekleri ile birlikte çekildiği fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, adından söz ettiriyor. Bu defa farklı bir sosyal medya paylaşımına imza atan ünlü isim Özge Özder kendisine özel mesaj atan kullanıcı ifşa etti ve yapmış olduğu paylaşımı ile dikkat çekti.

Sadakatsiz dizisinde Derya isimli karaktere hayat veren başarılı isim Özge Özder, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine mesaj atan bir takipçisinin mesajlarını yayınladı ve ifşası ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir takipçisinin kendisine “Selam nasılsınız? Yalova’dayım. 34 yaşındayım. Siz evlisiniz. Özür dilerim” şeklinde yazmış olduğu mesajları paylaşan ünlü oyuncu, o ifadeleri ifşa etti ve “İnsan gerçekten varlığınıza inanmak istemiyor” yazısını da fotoğrafın üzerine düştü.

Oyuncu Özge Özder bunun yanı sıra takipçilerine bir müjde vermeyi de ihmal etmedi ve kızı Luna'nın 11 Şubat tarihinde 1 yaşında basacağını belirtti. Kızlarının 1 yaşına basana kadar zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını ve çok çabuk büyüdüğünü ifade eden ünlü oyuncu, açıklamaları ile ilgi topladı.