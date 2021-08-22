Seda Sayan'dan Özel Hayat İtirafı!

Başarılı sunucu ve şarkıcı Seda Sayan özel hayatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonları ile adından söz ettiren ünlü isim, yağ aldırarak kilo verdiğine dair çıkan haberlere yanıt vermeyi de ihmal etmedi. İşte başarılı isim Seda Sayan’ın yapmış olduğu özel açıklamalar ile ilgili detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Seda Sayan anlatıldığı gibi estetiği olan bir kadın olmadığını ifade ederken kilo vermeyi de estetik operasyonlar ile yaptırmadığını belirtti. Fransız askısı olarak tanınan yüz gerdirme estetiği hakkında paylaşılan görüntüleri ile ilgili de konuşan ünlü sunucu operasyonu gizleyebileceğini fakat kendisinin yapıp söyleyenlerden olduğunu ifade etti. Yaptırıp söylemeyenlerin de bulunduğunu açıklayan ünlü şarkıcı, açıklamaları ile dikkatleri üzerinde topladı.

Yüzündeki deformasyon iddiası ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştiren Seda Sayan, kendisinden emin olduğunu dile getirdi ve çok iyi bir yüzü olduğuna inandığını belirtti. Ünlü isim yüzünde ip olduğunu, seneler önce lifting yaptırdığını açıklarken yüzünde altın oranı yakaladığını da ifade etti.

Sanat dünyasındaki dostlukların gerçek olup olmadığı hakkında da konuşan Seda Sayan, en iyi arkadaşlarından birinin Hadise olduğunu açıkladı ve kimseye kin gütmemeyi öğrendiğini söyledi. Bir süre önce Demet Akalın ile yaşadığı küstük hakkında da açıklamalarda bulunan Seda Sayan, kimseye kırgın olmadığını ve Demet Akalın'ın nikah şahidi olduğunu ifade etti.

İşletmeci oğlu Oğulcan Engin'in bir süre önce sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile ayrılması ile ilgili de açıklamalarda bulunan ünlü isim, kendisinin kayınvalide olmaya hazır olduğunu fakat oğlunun da buna hazır olması gerektiğini söyledi. Bu kararı kendilerinin aldığını ifade eden şarkıcı bu konuda konuşmayacağını ve yeri geldiği zaman oğlu Oğulcan Engin'in konuşacağını dile getirdi. Bunun yanı sıra, kendisi ile 7 defa evlenmek için çabalayanlar olduğunu açıklayan ünlü sunucu Seda Sayan, kendisinde ise bir çaba olmadığını ifade etti.