Gökçe Bahadır’dan Emir Ersoy Açıklaması!

Müzisyen Emir Ersoy’a gönlünü kaptırdığı iddia edilen Gökçe Bahadır konu hakkında ilk kez özel açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu Etiler'de objektiflere yansıdı ve aşk iddialarını doğrulayarak Emir Ersoy ile birlikte olduğunu söyledi.

Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile beraberliğini noktalaması ardından hayatına kimseyi almıyor ve yalnız yaşamaya devam ediyordu. Sonunda aradığı aşkı bulan başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, güzel haberi sevenleri ile paylaştı. Çift Haziran ayında “Sezenli Şarkılar” isimli projede beraber yer almış ve ikilinin arasındaki uyum dikkat çekmişti. Ünlü müzisyen Emir Ersoy'un projesinde beraber yer alan çiftin arkadaşlarının kısa süre içerisinde aşka dönüştüğü iddia edilmiş ve konu merak içerisinde araştırılmıştı.

Önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıyan başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, ilişki iddialarını doğruladı ve birlikteliklerinin daha çok yeni olduğunu söyledi. Birlikte albüm yapmaları vesilesi ile tanıştıklarını ifade eden ünlü isim, açıklamaları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Basın mensupları ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'a çifti müziğin birleştirip birleştirmediği sorusunu yöneltti ve ünlü isim bu soruyu “Evet” şeklinde yanıtladı. Bunun yanı sıra, yeni bir dizi projesi ile de ekranlarda yer alacağını ifade eden ünlü oyuncu, kostüm provasından çıktığını anlatmayı da ihmal etmedi.

Emir Ersoy Kimdir? Emir Ersoy Kaç Yaşında?

Emir Ersoy, 14 Ekim 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Metin Ersoy'un oğlu olarak İstanbul'da hayata gözlerini açan Emir Ersoy, seneler sonrasında küçükken en büyük zevkinin babasının konserlerinde orkestranın arasında oturmak olduğunu açıklamıştır. Bu şekilde latin müziği ile iç içe büyüdüğünü ifade eden ünlü isim, merak edilenleri yanıtlamıştır. 1997 yılında ise Emir Ersoy’un yolu başarılı sanatçı Alpay ile kesişmiş ve Ersoy, Alpay'ın “Küçük Bir Öykü” isimli albümünün aranjörlüğünü üstlenerek adından söz ettirmeyi başarmıştır.