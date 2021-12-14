Savaşçı'nın Hatice’si Yeliz Akkaya Yeni Dizisini Duyurdu

Toplamda 76 bölüm boyunca ekip ile beraber çekimlere katılan ve 2017 ile 2019 seneleri arasında Savaşçı isimli televizyon dizisi projesini kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Yeliz Akkaya, Hatice Bayat karakterine hayat vermişti. Sergilediği oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerinde toplayan ünlü isim, bu defa yeni projesini duyurdu ve merak konusu oldu. Oyuncu 1981 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş ve 2002 senesinden bugüne kadar setlerde yer almaya devam etmişti.

Yabancı Damat isimli dizide Esra karakterine hayat veren ve bu dizi ile dikkatleri üzerinde toplayan oyuncu daha sonra Binbir Gece dizisinde de Melek Ataman rolü ile hayranları karşısına çıkmıştı. Yeni dizi olan Evlilik Hakkında Her Şey’e de kısa süreli katılım gösteren yetenekli oyuncu bu defa yeni bir dizi için anlaşma gerçekleştirdi.

Pastel Film imzalı olarak izleyici karşısına çıkacak olan Son Nefesime Kadar dizisinin oyuncu kadrosu hakkında ise açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Dizinin başrollerinde Emre Kınay ile Nurgül Yeşilçay'ın rol alacağı öğrenilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş ise ünlü oyuncu Yeliz Akkaya'nın diziye son katılan isim olduğunu ifade etti ve oyuncunun hayranları bu haber karşısında oldukça sevindi.

Proje için ön hazırlıklar yapılıyor ve ekip de dizi çekimlerine başlamak için gün sayıyor. Ünlü oyuncu Yeliz Akkaya ise yeni dizide İpek Filiz Yazıcı’nın annesi olarak ekranlarda yer alacak. Bunun yanı sıra dizide polisin yaşamış olduğu ruhsal problemler ve oğlu ile verdiği yaşam mücadelesinin bir kayıp vakası üzerinden anlatılacağı öğrenildi.

Yeliz Akkaya ile birlikte dizide Begüm Birgören, Ertan Saban, Emre Bey ve Baran Bölükbaşı da rol alıyor. Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay ise dizi hakkında yapmış olduğu açıklamada hazırlıkların devam ettiğini belirtmiş ve kısa zaman içerisinde çalışmalara başlayacaklarını aktarmıştı.