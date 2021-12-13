İkinci El Araç Alacaklara Müjdeli Haber Var, Son Dakika Bankalardan Açıklama Gecikmedi

İkinci el araç kredisi veren bankalar yeni kredi kampanyalarını duyurdu. İkinci el araç kredisi veren bankalar ile birlikte hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Eğer ikinci el bir araç alacaksınız bankaların verdiği ikinci el araç kredisi ile birlikte Taşıt Kredisi olarak işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz bu kredileri kullanırken aracın tamamına değil aracın belirli bir yüzdesine kadar kredi kullanmış olacaksınız. Genellikle belirli limitler arasında krediler verilmektedir.

100.000 TL'ye kadar olan arabalarda yüzde yetmişine kadar 100.000 TL üzerinde olan arabalarda ise 100 bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde yetmişi 100.000 TL den sonrası için de yüzde ellisi değeri kadar kredi verilmektedir. Geri kalan kısımları ise teminat olarak bankaya sormanız gerekiyor.

İkinci el araç kredisi almak için başvuru şartları nelerdir?

İkinci el araç kredisi almak istiyorsanız bazı başvuru şartlarına uygun olmanız gerekiyor. İkinci el araç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin gelir belgesi olması kredi notununda 1100 ve üzerinde olması gerekir. Banka kredi siciliniz eğer uygunsa banka değerlendirmeyi kısa bir süre içerisinde yapacak ve sizlere şube onayında veya genel müdürlük onayında kredi imkanı sunacaktır. Bu şekilde ikinci el kredi kullanabilirsiniz. İkinci el araç kredisi almak isteyen kişiler 48 ay vadeye kadar kredileri kullanabiliyor.

Garanti BBVA Bankası 2. el araç kredisi başvurusu

İkinci el araç alımlarınızda araç kredisi için Garanti BBVA Bankası şubelerine gidebilirsiniz. 10 yaşına kadar olan araçlar için bu banka sizlere kredi imkanı sağlayacaktır. Kredi başvurusu yapacağınız araç ile birlikte yapacağınız vade sayısının toplamı 10 yaş olması gerekiyor. 6 yaşındaki bir araca 4 yıllık vade yapabilirsiniz.

9 yaşındaki bir aracı ise sadece 1 yıl vadeli kredi kullanabiliyorsunuz. Garanti BBVA Bankası 2. el araç kredisi başvurusu banka şubelerinden yapılmaktadır. Size en yakın banka şubesine kimlik gelir belgesi ve alacağınız aracın ruhsat fotokopisi ile birlikte giderek kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu gün içerisinde değerlendirilecek ve sizlere hemen söylenecektir.

Akbank 2. el araç kredisi başvurusu

Size en yakın Akbank şubesine giderek ikinci el araç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Akbank 2. el kredi başvurusu için banka şubesine giderken yanınızda evraklarınızı da götürmeniz yeterli olacaktır. Akbank 2. el araç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini hızlı bir şekilde kullanabilirler. Alacağınız aracın değerinin yüzde yetmiş beşine kadar bu banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Alacağınız aracın yaşı ise en fazla 7 olması gerekiyor. 7 yaşına kadar olan ikinci el araçlar için Akbank üzerinden taşıt kredisi kullanabilirsiniz. Ayrıca banka sıfır araç alımlarınızda da anlaşmalı olduğu firmalar üzerinden araç kredisi imkanı sağlamaktadır. Alacağınız araç kredileri 48 ay vadeye kadar verilmektedir. Size en yakın Akbank şubesine giderek veya bankanın resmi güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.