Savaşçı Seyfi’den Haber Var!

İlk 4 sezonu ile büyük başarılara imza atan Savaşçı isimli dizi, Nisan ayında tekrardan televizyon ekranlarında yayınlandı. Aradan geçen uzun bir süre sonrasında yeniden yayınlanma kararı alan proje, sevenlerini mutlu etti. Fakat 5. sezonunda hayal kırıklığına uğratan ve beklenen ilgi ile karşılaşmayan proje, 10. bölüm sonrasında final kararı aldı. 10 bölümlük 5. sezon macerası ardından proje yayın hayatına veda etti ve yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu.

Dizide Seyfi karakterine hayat veren başarılı oyuncu Şahverdi Ali Eren ise büyük başarılara imza attı. Savaşçı isimli televizyon dizisi projesi ile birlikte büyük bir kazanım elde eden Eren, dizide teröristlere yardım eden birisi olarak oynadı. Daha sonra projede bambaşka bir kimliğe bürünen Şahverdi Ali Eren, sergilediği oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Seyfi karakteri, hikayede teröristler ile mücadele eden ve devletin tarafına geçen bir karaktere olarak seyirci karşısına çıkmıştı. Dizinin ve dizi severlerin dikkatini çeken isimler arasında yer alan Şahverdi Ali Eren, doğaçlama performansı ile beğeni topladı.

Dokun Hayata isimli programa katılan ünlü oyuncu, dizideki bu fırsatı kendisinin yarattığı hakkında açıklamalar gerçekleştirdi. Seyfi karakterinin ilk başladığı şekilde kalsa 6- 7 bölüm ardından hikayede olmayacağını gördüğünü söyleyen oyuncu, doğaçlama performans sergilediğini söyledi. Dizinin yönetmeni olan Murat Saraçoğlu'nun verdiği izin ile Savaşçı dizisinde doğaçlama performans sergileyen başarılı oyuncu, dikkatleri üzerinde topladı.

Performansı ile beğeni toplayan ünlü isim, Seyfi karakteri ile hikayede uzun süre yer aldı ve kendi başarı hikayesini yazmış sayıldı. Katıldığı programda dizi hakkında önemli açıklamalar gerçekleştiren Eren, kötü karakter olarak projeye dahil olması sonrasında 6- 7 bölüm ardından öldürüleceğini söyledi. Özellikle bu durum anlatılmasa bile hikayenin çoğu zaman böyle sonuçlanacağı ifade edildi. Fakat yönetmenden aldığı izin ile hikayesinin başladığını da söyledi.