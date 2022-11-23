Şaşmaz Kardeşler Herkesi bir Foto İle Şaşırttı

Şaşmaz kardeşler herkesi şaşırttı. Her açıdan beğenilen iki kardeş olan Aytaç Şaşmaz ve Ege Şaşmaz bu kez Ege Şaşmaz’ın yeni filmi galasında bir araya geldi. İki kardeş yakışıklılığı ve usta oyunculuklarıyla oldukça beğeniliyor. İki kardeş bir karede fotoğraf paylaşınca hayranları bir kez daha hayran oldu.

Barış Akarsu Merhaba

Müslüm Gürses ‘ten sonra ölen sanatçıların hayatları film olmaya devam ediyor. Dilber Ay, Bergen derken şimdi de sıraya Barış Akarsu girdi. Başrolünde Ege Şaşmaz’ın bulunduğu film galası henüz yapıldı. Aytaç Şaşmaz ve Ege Şaşmaz kardeşler her zaman oldukça beğenilen iki aktördür. Bu kez rahmetli Barış Akarsu’nun hayatını konu alan “ Barış Akarsu Merhaba” filmi vizyona girmeye hazırlanıyor. Barış Akarsu hayranlarının heyecanla ve merakla beklediği film 18 Kasım tarihinde vizyona girecek. Sevenleri heyecan ile filmi bekliyor.

Barış Akarsu Filmi aktörleri Kimler?

Daha öncede belirttiğimiz gibi filmin başrol oyuncusu Ege Şaşmaz olarak belirlenmişti. Filmin afişi yayınlandığında dahi Ege Şaşmaz’ın ne kadar Barış Akarsu ‘ya benzediği ve benzetildiği konusunda hayranları çok konuşmuştu. Film vizyona girmesine ramak kaldı diyebiliriz. Galası yapılan filmde abisi Ege Şaşmaz ‘ı yalnız bırakmayan Aytaç Şaşmaz yeni dizisi hakkında soruları yanıtlarken, abisini desteklemek adına geldiğini belirtti.

Filmin senaristi ve yönetmeni aynı kişi olması da dikkatlerden kaçmadı. Mert Diken filmin senaristi ve yönetmenliği yaptı. Filmin başrolü Barış’ın âşık olduğu karakter olan Zeynep’i Almila Ada Beyazıtoğlu canlandırdı. Diğer karakterler ise Şafak Pakdemir, Aslıhan Kapanşahin, Metin Çoskun gibi usta aktörler yer aldı. Bakalım film ne kadar gişe yapacak? Barış Akarsu hayranları bu filmle özlem giderebilecek mi?