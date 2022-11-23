Duy Beni Dizisinin Parlayan Yıldızları Caner Topçu ve Rabia Soytürk

Türkiye’nin en çok izlenen kanalları arasına girmeyi başaran Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni isimli televizyon dizisinde birbirlerine partner olarak rol alan Caner topçu ve Rabia Soytürk ikilisine büyük bir ilgi besleniyor. Bilindiği üzere duy beni isimli projenin beklenen reytinglerin altında kalması nedeni ile geçtiğimiz hafta perşembe günü 20 bölümü ile mecburen final yapmak zorunda kaldı. Ancak belirli bir izleyici kitlesine sahip olan duy beni dizisindeki Rabia Soytürk ve Caner Topçu ikilisinin performansı çok büyük bir kesim tarafından beğeniliyordu ve sosyal medyanın da gündem konusu olmayı başardı.

Caner Topçu ve Rabia Soytürk Sosyal Medyada Çok Konuşuluyor

Duy Beni dizisindeki performansları sayesinde sosyal medyada gündeme oturan Caner Topçu ve Rabia Soytürk ikilisinin yüksek uyumu ve pozitif enerjileri sosyal medya hesapları üzerinden çok fazla yoruma maruz kalıyor. Final yapan duy beni dizisinin geride kalmasının ardından ise akıllarda bu muhteşem ikilinin performansı kalmış gibi gözüküyor. Ünlü ve yakışıklı oyuncu Caner topçu arama motoru üzerinden kendisiyle merak edilenlerin sorulmuş olduğu YouTube platformuna katıldı.

Dövmenin Sebebini Bilmiyor!

Ünlü oyuncu Caner Topçu’nun elinde bulunan 1 adet dövmesinin olduğunu ve bunu neden yaptırdığını da bilmediğini aynı zamanda bundan başka bir dövmenin de yaptırmayı düşünmediğini takipçilerine anlattı. Ünlü oyuncu Caner topçu ise dizi setlerindeki erkeklerin diziye çok hızlı bir şekilde hazırlanmasına rağmen kadınların hazırlık sürecinin makyajının saçının çok fazla zaman aldığını dile getirdi. Bu sözlerin ardından Caner topçu duy beni dizisindeki performans arkadaşı Rabia Soytürk’e de laf attı.

Dizi setindeki hazırlıklarından bahsederken erkeklerin genel anlamda çok kısa bir süre içerisinde dizi ya da film çekimlerini hazır olduğunu dile getiren ünlü oyuncu kadın oyuncular sorulduğu zaman ise şu sözleri söyleyerek cevap vermiş oldu. Gerçekten onların saçıydı, makyajıydı, kostümüydü. Rabia diyeyim. Ama çok fazla, her zaman saçı değişiyor.” anlaşılan o ki Caner Topçu dizi çekimleri hazırlık aşamasının çok uzun sürmesinden bir hayli şikayetçi oldu.