Mahkum Dizisinden Ayrılan Seray Kaya Yeni Proje Hazırlığı Yapıyor

Sevilen oyuncu Seray Kaya, bir süre önce Mahkum dizisinde Cemre isimli karaktere hayat vermiş ve sergilediği performansla beğeni toplamıştı. Mahkum dizisinde başrolde yer alan ünlü oyuncu hikayesinin dizide bitmesi sebebiyle Mahkum isimli projeye veda etmişti. Senarist tarafından Cemre karakterinin hikayesi Mahkum dizisinin 17. bölümünde bitirilmiş ve oyuncu da seyirci kitlesine veda etme durumunda kalmıştı. Konu hakkında pek çok eleştiriler gerçekleşirken dizi hayranları da bu duruma anlam verememişti.

Mahkum dizisi zaten senaryo noktasında son haftalarda da eleştiri topluyor ve hikayede bazı problemler olduğu yönünde yorumlar yapılıyordu. Bununla birlikte başrol oyuncusu olan Seray Kaya'nın diziden çıkartılması da eleştirilen bir gelişme haline gelmişti. Dizi yükselebileceği bir noktada bulunurken Seray Kaya'nın diziye veda etmesi seyirci kitlesinin mantıklı bulmadığı bir durum olmuştu.

Senarist kararı ile dizi hayranlarına veda eden Seray Kaya daha sonra pek çok proje teklif aldı ve yeni tercihi ile dikkat çekti. Tekrardan bir televizyon projesini kabul eden Seray Kaya Bir Küçük Günışığı isimli dizinin başrolünde performans sergileyecek.

Kardeşlerim, Kaderimin Oyunu, Sefirin Kızı ve Hayaller ve Hayatlar ismini projeler ile büyük başarı elde eden NGM Medya’nın yeni projesi ekranlarda yer alacak. Yeni projenin özellikle kadın izleyicilerin dikkatini çekmesi bekleniyor ve yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor.

Ünlü oyuncu Seray Kaya'nın başrolünde yer alacağı projede Emre Kabakuşak yönetmen olacak ve dizinin senaryosu Özgür Evren Heptürk tarafından yazılacak. Ekranlara güçlü bir kadın dramı ile dönüş yapacak olan ünlü oyuncu Seray Kaya sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Yeni dizinin ATV ekranlarında Eylül ayında seyirci kitlesi ile buluşması beklenirken oyuncu seçimlerinin de devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Diğer taraftan yeni dizinin çekimlerinin Temmuz ya da Ağustos ayında başlamasının planlandığı yönünde bilgiler paylaşıldı.