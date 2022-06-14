Sağlıklı Ev Yapımı Harika Fellah Köftesi

Soslu köftelerden olan ev yapımı fellah köftesinin dağılmaması için hem irmik kullanılması hem de iyice yoğrulması gerekir. Ev yapımı fellah köftesini dereotlu yoğurtla servis ederseniz daha lezzetli olacaktır. Tabak tabak yemeğe doyamayacağınız ev yapımı fellah köftesini özel davetlerinizde misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz.

Ev Yapımı Fellah Köftesi Malzemeleri

Köfte için;

• 3 su bardağı köftelik ince bulgur

• 1 su bardağı irmik

• 5 su bardağı sıcak su

• 1 adet yumurta

• 1.5 yemek kaşığı domates salçası

• 1.5 tatlı kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı kimyon

• 1 çay kaşığı karabiber

Köfte sosu için;

• 1 çay bardağı sıvıyağ

• 3 adet domates

• 2 diş sarımsak

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı pul biber

• 1 yemek kaşığı biber salçası

Yoğurt sosu için;

• 250 gram yoğurt

• 1 demet dereotu

• Yarım çay bardağı zeytinyağı

Haşlanması için;

2 litre sıcak su

Ev Yapımı Fellah Köftesi Yapılışı

Lezzetli bir ev yapımı fellah köftesi yapmak istiyorsanız muhakkak un yerine irmik kullanmalısınız. İrmik hem köftelerin dağılmasını engeller hem de güzel bir lezzet verir. İlk önce köftelik bulguru ve irmiği sıcak suya basıp 10 dakika bekletin. Ardından 1 adet yumurtayı, salçayı, tuzu ve baharatları ekleyip yaklaşık 5 dakika kadar yoğurun ve 20 dakika dinlenmeye bırakın.

Köfte harcı 20 dakika dinlenirken köfte sosu için domatesleri küp küp ve ince ince doğrayın. Tavaya sıvıyağla birlikte salça ve doğranmış domatesleri ekleyin. Baharatları da ekledikten sonra çok kısık ateşte pişirin.2 litre sıcak suyu geniş bir tencereye koyun.

Köfte harcından küçük ve yuvarlak köfteler yapıp yaklaşık 30 dakika haşlayın. Köfteler haşlandıktan sonra süzgeçle süzün ve domatesli köfte sosunu ekleyip köfteleri iyice karıştırın. Dereotlarını ince ince doğrayın zeytinyağıyla birlikte yoğurda ekleyip karıştırın. Domates soslu ev yapımı fellah köftelerini tabağa doldurup sonra yoğurt sosunu ekleyip servis edin. Ev yapımı fellah köftesini yoğurtlu sosla servis etmeniz hem lezzet açısından hem de görsel sunum açısından inanılmaz güzel olacaktır.