Zümrüdüanka Yurt Dışında Ses Getirdi!

Ülkemizde sona ermiş olsa da Kapadokya'da çekilen bu dizi halen dışarıda takip ediliyor. Bugüne kadar pek çok ülkede gösterilen dizi yayınlandığı her ülkede çok beğenildi. Türkiye'de yayından kaldırılan daha pek çok dizi de buna benzer bir süreç yaşadı. Hem oyuncularımız hem de dizilerimiz yurt dışında kasıp kavurmaya devam ediyor. Dizi sektöründe dünyada ilk sıralardaki ülkelerden birisiyiz desek yanlış olmaz.

Zümrüdüanka'nın Yurtdışı Başarısı

Zümrüdüanka çekimleri Kapadokya'da devam eden ve iki sezon yayınlanan bir diziydi. İlk yayınlandığı zaman çok beğenilen ve yüksek reyting alan bu dizi ilk sezon izlenme oranları açısından hiç sorun yaşamadı. Ancak ikinci sezonda izlenme oranı gittikçe azaldı. Senaristler bu konuda yenilikçi davransa ve ellerinden geleni yapsa da ne yazık ki dizinin akıbetini değiştirmeyi başaramadı. İkinci sezon tamamlanmadan sona eren dizi ise yurt dışında izlenmeye başladı. O zamandan bu zamana kadar hala yurt dışında başarılı bir izlenme oranı yakalayan dizi pek çok ülkede yayınlandı. Şimdilerde ise bir ülkede daha yayınlanmaya başladı. Güney Amerika ülkelerinden Ekvator’da da yayınlanmaya başlayan dizi şimdiden başarılı bir grafik çizdi.

Zümrüdüanka Konusu Neydi?

Zümrüdüanka Nevşehir'de geçen ve iki ailenin çatışması arasında devam eden bir aşk hikâyesini anlatan bir diziydi. Nevşehir'in en fakir ailelerinde birinin kızı olan ve en kötü yerlerinden birisinde yaşayan Zümrüt iki kız kardeşi, annesi ve babası ile birlikte hayatına devam etmektedir. Annesi Ülfet ise sürekli bu hayattan kurtulmak için yanlış hesaplar peşinde koşan doyumsuz ve gözü yükseklerde bir kadındır. En büyük hayali kızlarından birisinin zengin bir adamla evlenip onu bu hayattan kurtarmasıdır. Zümrüt aynı zamanda yörenin en zengin ailelerinden birisi olan Demirkanların iş yerinde çalışarak eve katkıda bulunmaya çalışır. Güzel ve alımlı bir kız olan Zümrüt Demirkanların oğullarından birisi Adil Bey'in ilgisini çeker ve ondan evlenme teklifi alır.

Zümrüt ve Serhat Aşkı

Zümrüt bu teklifi özellikle annesi Ülfet'ten saklamak ister. Çünkü Ülfet bu teklifi reddetmesi ve hemen evlenmesi için ısrar edecektir. Ancak Zümrüt'ün sır gibi sakladığı ve kimseye anlatamadığı bir aşkı vardır. O da Demirkanların Suriye'de askerken öldü sanılan torunları Serhat'tır. Serhat ve Zümrüt'ün hikâyesi ailelerin sorunları ve farklı çıkarların peşinden koşan aile üyelerinin arasında devam edebilecek midir? Zümrüdüanka bu sorunun yanıtını arayan bir diziydi. Türkiye'de ilk başta izlense de daha sonra izleyici kitlesini kaybetti. Ancak yurt dışında fark edildi ve halen izleniyor. Ekvator bu dizinin izlendiği ülkelerden sadece bir tanesidir.

Otantik Türk Dizileri

Kapadokya'da geçmesi ve Türk kültürünün otantik ve feodal taraflarını yansıtan diziler yurt dışında çok dikkat çekiyor. Kıyafetlerden konuşmalara ve gelenek ve göreneklere kadar her şeyi merak edilen Doğu kültürünün bir örneğini yansıtan Türk dizileri yayınlandığı her ülkede çok beğeniliyor. Zümrüdüanka ile ilgili ilginç olan kısım ise Türkiye'deki yolculuğunun oldukça kıs sürmesiydi.

Belli bir izleyici kitlesi olsa da burada yeterince tanınmadan ve ikinci sezon tamamlanmadan sona eren dizi yurt dışında çok daha başarılı bir grafik sergilemeye devam ediyor. Bu yolla pek çok Türk dizisi ve oyuncusu yurt dışında tanındı. Hatta yurt dışında hayran sayısını gittikçe arttıran pek çok oyuncu var. Hem dizilerimiz hem de oyuncularımız yurt dışında sosyal medyada da en çok ilgi çeken konular haline geldi.