Sadakatsiz Eleştiri Topladı

Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamlarında izleyici kitlesi ile buluşmakta olan Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesi yeni bölümü ile merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan tanıtım videosunda 38. yeni bölümde önemli gelişmeler yaşanacağı şeklinde çıkarımlar yapıldı. Cansu Dere tarafından hayat verilen Asya karakterinin aşk yaşamaya başladığı Aras hakkında önemli bir detayın da ortaya çıkacağı öğrenildi.

Aras’ın aslında evli bir adam olduğu yeni bölümde ortaya çıkacak ve Aras’ın eşi olan Leyla diziye katılım gösterecek. TV'de Aslı Orcan tarafından hayat verilecek olan Leyla karakteri ise diziyi ciddi anlamda karıştıracak. Volkan ile Asya evli olduğu sırada Derin araya girmiş ve onların yuvasını yıkarak büyük bir tepki almıştı. Volkan ile daha sonra evlenen Derin ise eleştiri toplamaya hala devam ediyor. Fakat Asya ise bu gerçeği bilmese de şimdi evli bir erkek ile ilişki yaşayarak Derin'in yerine geçti.

İzleyici kitlesi ise senaristi eleştirmeye başladı ve Derin ile Asya'yı aynı pozisyona getirdiği için kızdı. Fakat bir grup izleyici de Asya ile Derin’in aynı durumda olduğunu düşünüyor ve ikisinin farkı olduğunu savunuyor. Asya karakterinin evli bir adam ile birlikte olduğunu bilmemesi durumu değiştiriyor ve farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Sosyal medya hesaplarından yapılan yorumlara Asya’nın yakında gerçeği öğrenmesi ardından ilişkiye devam etmeyeceği de yazıldı. Derin ise Asya’dan farklı olarak isteyerek bu yolu seçmişti.

Volkan ise Aras'ın aslında evli olduğunu ortaya çıkararak eline büyük bir koz geçiriyor ve Asya’yı yeniden kazanacağını düşünüyor. Dizi hayranları ise bu gerçeğin ortaya çıkması ardından Asya ile Aras’ın ilişkisinin uzun sürmeyeceğini tahmin etmekte. Geçmişi belli olmayan ve hafızasını kaybetmiş biriyle Asya'nın nasıl anlaşabildiği de merak konusu oldu. Sorumluluklarını bilen, belli bir şekilde yaşayan ve dik duran bir karakter olan Asya, son dönemde sergilediği rol ile tepki çekti.