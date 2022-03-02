Sadakatsiz Dizisinde Her Şey Yeni Başlıyor

Sadakatsiz dizisi BBC yapımı olan Doctor Foster isimli projeden uyarlanarak televizyon ekranlarında yer almıştı. 2. sezon ile yayın hayatına devam eden proje final kararı ile son zamanlarda adından söz ettirmiş ve magazin gündeminin üst sıralarında bulunmuştu. Ünlü oyuncu Caner Cindoruk ise geçtiğimiz gün konu hakkında açıklamalarda bulundu ve konu hakkında detaylar merak edildi. Projenin son 10 bölümünün kaldığını açıklayan ünlü oyuncu Caner Cindoruk Kanal D dizisi olan Sadakatsiz ile ilgili önemli bilgileri izleyici kitlesi ile paylaştı. Çarşamba akşamlarında Kanal D ekranlarında dizi hayranları karşısına çıkan Sadakatsiz dizisi için final kararının alınmasının açıklanması ve Caner Cindoruk'un vermiş olduğu bilgiler ünlü oyuncunun hayranlarını da üzüntüye boğuldu.

Proje Kanal D ekranının elinde bulunan en iyi dizilerden biri olarak yayın hayatına devam ediyor ve bugüne kadar elde ettiği izlenme oranları ile geniş bir izleyici grubunu peşinden sürüklüyor. Yurt dışında da yayınlanan söz konusu dizi Sadakatsiz, Latin Amerika ve İspanya gibi çok sayıda ülkede de beğenilerek izlenilmeye devam ediyor. Diğer taraftan dizide Volkan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Caner Cindoruk, Sadakatsiz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve dizinin son 10 bölümünün kaldığını belirtti. Yapılan bu açıklama ardından dizi hayranları arasında bir tartışma başladı ve bir grup izleyici final kararının alınmasının doğru olduğunu savundu. Diğer grup izleyici ise bu kararın yanlış olduğunu ve dizinin devam edeceğini belirtti ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

İzleyici grubu arasında projenin devam etmesini zor olduğunu, hikayenin bittiğini ve final kararın alınmasının doğru olduğunu düşünen grup ise çoğunlukta yer aldı.

Dizinin sadık izleyici grubu ise projenin final kararı almasına üzüldüklerini belirtirken senaristlerin daha güçlü ve daha iyi sahneler yazması durumunda projenin devam edebileceğini paylaştı.