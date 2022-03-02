2022 Yılı Valilik, Kaymakamlık SYDV Destekleri ve Daha Pek Çok Destek İçin Ödemeler Yapılmaya Başladı!

Salgın sebebiyle günlük yaşantısında sıkıntılarla karşılaşan ve zor durumda kalan vatandaşlarımıza nakit desteği sağlayan kurumların başında valilikler ve kaymakamlıklar bulunuyor. Peki bu destekler neler? Bu desteklere nasıl başvuru yapılır? Destekler ne kadar? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Devlet tarafından vatandaşlara sunulan bu desteklerin bir kısmı doğrudan ailelere gerçekleştirilirken bazıları ise başvuru sonrasında sağlanmaktadır. Kaymakamlıklar nakit desteği kapsamında yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından temin ettirilmektedir. Hükümet tarafından sosyal yardımlar her yıl çoğalarak gerçekleştiriliyor. Ekonomik olarak zor bir süreç yaşayanlara gerçekleştirilen destek ödemeleri için kapsam genişletiliyor. Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından sunulan devlet desteklerinin tümüne yapılacak olan başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında faaliyet göstermekte olan ve ilde, ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kaymakamlık Nakit Desteğine Başvuru Nasıl Yapılır? Ayrıntılar Neler?

Kaymakamlıklar tarafından sunulan destekten yararlanmak için sağlamanız gereken şartlar duyuruldu. Aşağıda belirttiğimiz koşullara uygun olmanız halinde kaymakamlıklar tarafından gerçekleştirilen nakit desteğinden anında yararlanabilirsiniz. Sağlamanız gereken koşullar;

- T.C. Vatandaşı olmak,

- Muhtarlıklardan alınan fakirlik(muhtaçlık) belgesi,

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından gerçekleştirilecek gelir testi sonucunun uygun bulunması,

- Sosyal destekler kapsamında aynı anda herhangi iki destekten faydalanmıyor olmak gerekmektedir.

Kaymakamlık para desteğini sorgulamak için e-Devlet kapısına giriş yapabilirsiniz. E-devlet şifreniz yok ise, PTT şubelerine başvurarak belirli bir ücret karşılığında kimlik belgeniz ile e-Devlet şifrenizi temin edebilirsiniz. Sisteme giriş sağladıktan sonra e-hizmetler listesi üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını seçmelisiniz. Ardından bu kurum ile gerçekleştirebileceğiniz işlemler önünüze gelen sayfada sizlere sunulmaktadır.

Kira Desteği Nasıl Alınır?

Vatandaşların bu süreçte en çok merak ettiği devlet desteklerinden biri de kira desteği oldı. Hükümet kanadından yapılan desteklerin pek çoğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemi yapmak için Kaymakamlıkların desteğini almaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı haricinde Sosyal Hizmetler ve Kaymakamlıklar tarafından da dar gelirli ihtiyaç sahiplerine kira desteği ödeniyor.

Kira desteğinin tutarı illere göre değişiklik gösterirken, ihtiyaç sahipleri her ay düzenli bir şekilde bakanlıktan kira desteği ödemesi alıyor. Ödemeler hak sahibi kişilerin banka hesaplarına her ay otomatik bir şekilde yatırılırken şehirlere göre de bu tutar değişkenlik gösteriyor. Ortalama kira desteği ücretleri ise 750 TL olarak ortaya çıkarken, en yüksek tutar İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler için 1.200 TL olarak ödeniyor.