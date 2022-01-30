Sadakatsiz Dizisi Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Son zamanlarda ekranlara taşıdığı yeni bölümlerde yenilik olmadığı şeklinde eleştiriler toplayan Sadakatsiz dizisi bir süredir yeni bölümlerini seyirci kitlesi ile buluşturmuyordu. Kanal D ekranlarının sevilen dizileri arasında bulunan ve yeni bölümleri ile ilgi çeken Sadakatsiz dizisi aynı mekanlarda geçen hikayesi sebebi ile seyirci kitlesinden eleştiri alıyordu. BBC’nin ödülü dizisi olan Doctor Foster isimli projeden uyarlama olarak Türk televizyonlarında yayınlanan proje Çarşamba akşamlarında dizi hayranları karşısına çıkıyor. Kulis haberlerine göre ise kısa süre içerisinde dizinin senaryosunda bazı değişiklikler yapılacak.

Seyirci kitlesi projenin senaryosunda gelecek olan değişiklikleri merak ve heyecan içerisinde beklerken bu hafta projenin yeni bölümünün yayınlanmayacağı da sosyal medya hesabından duyuruldu. Başrollerinde Berkay Ateş, Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi birbirinden başarılı 4 oyuncunun bulunduğu Sadakatsiz dizisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre yeni bölümünü bu hafta ekranlara taşımayacak.

Dizi hayranları projenin 47. yeni bölümünü merakla beklerken son anda sosyal medya hesabından bu yönde bir açıklama gerçekleşti ve durum üzücü bir gelişme olarak değerlendirdi. Sağlık sebebi ile dizinin yeni bölümünün ekranlara gelemeyeceği ifade edilirken dizinin takipçileri de bu durumun nedenini öğrenmiş oldu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre projeye sağlık arası verildiği belirtilirken haftaya ise dizinin yeni bölümünün ekranlarda yer alacağı açıklandı. Sosyal medya hesabından konu ayrıntılı bir şekilde dizi hayranları ile paylaşıldı ve dizi setinde koronavirüse yakalanan oyuncular olduğu tahmini gerçekleşti. Birçok dizi setinde aynı durumlar yaşanmakta ve çoğu başrol oyuncusunun koronavirüs yakalanması sebebiyle dizi setine bir süre ara veriliyor ve projenin yayın hayatı sonraki haftalarda erteleniyor. Projenin yeni bölümünde bunun yanı sıra Ali'nin kız arkadaşı ve onunla birlikte annesi ile babasının da hikayeye dahil olacağı öğrenildi.